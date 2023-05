Tra i prodotti presentati ufficialmente in occasione di Google I/O 2023 troviamo anche Google Pixel Tablet, device atteso da diversi mesi e che finalmente si appresta a fare il suo esordio ufficiale sul mercato.

Rispetto alle quattro colorazioni previste, il colosso di Mountain View ha parlato soltanto di tre di esse, tralasciando quella nera, protagonista nelle scorse ore di un’apparizione in Rete.

Google Pixel Tablet si veste di nero

Al momento il teablet può essere pre-ordinato in tre varianti cromatiche (Porcelain, Rose e Hazel), alle quali si dovrebbe aggiungere quella chiamata Charcoal:

Resta da capire se questa variante sarà lanciata a breve e se per essa il colosso di Mountain View realizzerà un nuovo colore per il Charging Speaker Dock o un’apposita custodia in nero.

Ricordiamo la scheda tecnica di Google Pixel Tablet:

Dimensioni: 258 x 169 x 8,1 mm

Peso: 493 grammi

Materiali: alluminio con rivestimento AED/nano-ceramico (scocca unibody), vetro (anteriore)

Display: IPS LCD da 10,95 pollici con risoluzione QHD (2.560 x 1.600 pixel, in 16:10) Luminosità (tipica): 500 nit 16 milioni di colori Supporto alle penne (USI 2.0)

SoC: Google Tensor G2 (5 nm) con CPU octa-core, GPU ARM Mali-G710 MP7 e co-processore Titan M2

RAM: 8 GB (LPDDR5)

Spazio di archiviazione: 128 GB o 256 GB (UFS 3.1)

Fotocamera posteriore: singola Sensore da 1/4” con risoluzione 8 megapixel, pixel da 1,12 μm, apertura f/2.0, fuoco fisso e angolo di visione a 84°

Fotocamera anteriore: Sensore da 1/4” con risoluzione 8 megapixel, pixel da 1,12 μm, apertura f/2.0, fuoco fisso e angolo di visione a 84°

Audio: stereo (quattro speaker), tre microfoni

Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax, dual-band), Bluetooth 5.2, UWB, USB Type-C 3.2 Gen 1, connettore magnetico a 4 pin (ricarica, trasferimento dati, uscita audio)

Lettore delle impronte digitali: si (sul tasto di accensione/spegnimento)

Batteria: 27 Wh, non removibile Autonomia di 12 ore di streaming video (con una ricarica)

Sistema operativo: Android 13 (con 5 anni di aggiornamenti lato sicurezza)

Potrebbe interessarti anche: ecco Google Pixel Tablet, il tablet che si crede uno smart display