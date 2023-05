Google Pixel 7a è stato lanciato solo da qualche giorno, ma potete già acquistarlo con uno sconto di circa 100 euro, questa volta da un venditore italiano. Il nuovo smartphone della casa di Mountain View aveva fatto storcere un po’ il naso per il prezzo, probabilmente un po’ troppo vicino allo street price del fratello maggiore Pixel 7, ma questa offerta potrebbe farvi cambiare idea.

Google Pixel 7a in super offerta con coupon

Google Pixel 7a riprende alcune delle specifiche di Pixel 7, come il SoC Tensor di seconda generazione affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di memoria interna e dal chip di sicurezza Titan M2. Il display è in questo caso un OLED 20:9 da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 90 Hz e foro per la fotocamera anteriore; superato dunque il principale “limite” del predecessore, che dispone di un pannello tradizionale a 60 Hz.

A livello fotografico offre in tutto tre sensori: sul retro è disponibile una doppia fotocamera con sensore principale grandangolare da 64 MP e sensore ultra-grandangolare da 13 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 13 MP. Lato connettività manca la porta per il jack audio da 3,5 mm, ma sono disponibili 5G dual SIM (con eSIM), VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C 3.2 Gen 2. La batteria è da 4385 mAh ed è compatibile con una ricarica rapida cablata da 18 W e con la ricarica wireless.

Pixel 7a è uscito con Android 13 e dalla prossima beta sarà inserito tra i dispositivi supportati dal programma di test di Android 14 (in uscita in versione stabile prima della fine dell’estate). Il produttore garantisce almeno tre anni di aggiornamenti software e cinque anni di patch di sicurezza, esattamente come gli altri Pixel.

Terminato il periodo dell’offerta di lancio con cuffie Pixel Buds A-Series incluse nel prezzo, lo smartphone è tornato al listino consigliato di 509 euro, ma non disperate: grazie al coupon MAGGIO23EDAYS a disposizione su eBay ancora per qualche giorno, potete potarvi a casa Google Pixel 7a a 413,41 euro nella colorazione Grigio antracite. Non dovete fare altro che seguire il link qui in basso, aggiungere il prodotto al carrello e digitare il coupon all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. Più in basso e nel video qui sopra potete consultare la nostra recensione.

Acquista Google Pixel 7a in offerta con coupon

