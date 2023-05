Oggi potrebbe essere il giorno giusto per portarvi a casa non solo un ottimo smartphone, ma anche delle ottime cuffie true wireless ad un prezzo davvero competitivo. Nelle ultime ore infatti Google Pixel 7 e le cuffie Pixel Buds Pro sono in offerta con un attraente bundle su Amazon Germania.

Non lasciatevi scappare questa offerta per Google Pixel 7 e Pixel Buds Pro

Qualora stiate valutando l’acquisto di un nuovo smartphone e foste orientati sulla fascia alta del mercato, sappiate che non è necessario spendere uno sproposito per portarsi a casa un ottimo dispositivo; Google Pixel 7 infatti non ha nulla da invidiare alle soluzioni proposte dai brand concorrenti, ancor più grazie all’offerta Amazon odierna.

Per darvi un’idea della bontà del dispositivo ricapitoliamo di seguito le principali caratteristiche tecniche dello smartphone:

display gOLED da 6,32 pollici, con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 90 Hz

processore Google Tensor G2 con chip per la sicurezza Titan M2

8 GB di RAM LPDDR5X

128 GB o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra grandangolare da 12 megapixel

fotocamera anteriore da 10,8 megapixel (integrata attraverso un piccolo foro nel display)

5G dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, NFC, GPS, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C 3.1

batteria da 4.355 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata da 20 W, wireless e wireless inversa)

scocca con certificazione IP68 contro acqua e polvere

Android 13 (in attesa del rilascio di Android 14)

Come anticipato, lo smartphone di Google beneficia di un’ottima offerta su Amazon Germania, che lo vede proposto ad un prezzo particolarmente conveniente considerando che sono incluse nel bundle le cuffie true wireless Pixel Buds Pro.

Sia lo smartphone che le cuffie sono disponibili al costo di 599 euro in diverse colorazioni, non vi resta che scegliere quella che più vi aggrada seguendo i relativi link qui sotto per procedere all’acquisto.

Acquista Google Pixel 7 nero + Pixel BudsPro bianche a 599 euro

Acquista Google Pixel 7 nero + Pixel Buds Pro nere a 599 euro

Acquista Google Pixel 7 bianco + Pixel Buds Pro nere a 599 euro

Acquista Google Pixel 7 verde + Pixel Buds Pro verdi a 599 euro

Acquista Google Pixel 7 verde + Pixel Buds Pro arancioni a 599 euro

