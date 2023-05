Negli scorsi mesi si sono intensificate le indiscrezioni e le informazioni trapelate aventi come protagonista OnePlus Nord 3, rebrand di OnePlus Ace 2V, modello presentato lo scorso mese e destinato al mercato asiatico. Dopo settimane in cui abbiamo avuto modo di sbirciarne il design e le specifiche tecniche, l’ennesima fuga di informazioni, la più corposa finora, mette in mostra il dispositivo in numerose e dettagliate foto dal vivo e ne conferma alcune tra le specifiche tecniche più interessanti.

OnePlus Nord 3 non ha davvero più segreti grazie a questo leak

Questa volta il contributo giunge da un utente su Twitter il quale è riuscito a entrare in possesso del dispositivo, compresa confezione di vendita e accessoristica. La parte più interessante del leak è indubbiamente rappresentata dalle foto dal vivo diffuse dal leaker nelle quali è possibile ammirare OnePlus Nord 3 in ogni dettaglio.

OnePlus Nord 3 (aka. OnePlus Ace 2V)

Codename: Vitamin

ProjectID: OP556FL1

Model: CPH2491(IN) CPH2493(EU)

MediaTek Dimensity 9000 (OPMT6983)

OxygenOS 13.0.0 / Android 13 Tiramisu 33 T.R4T3.d689c9_326dd / 5.10.110-android12-9 / VNDK 31 Snow Cone SP1A.210812.016

Widevine L1#leak pic.twitter.com/HkSexmuuf2 — MlgmXyysd🐱💕(❄️Winter Limited~☃️) (@realMlgmXyysd) May 17, 2023

La prima indicazione degna di nota è la conferma che si tratta effettivamente del rebrand di Oneplus Ace 2V con il quale condivide le scelte estetiche: display dai bordi piatti e foro nella quale trova posto la fotocamera frontale, parte posteriore che si discosta dai modelli più recenti dell’azienda per adottare un modulo fotografico composto da due oblò e la presenza dell’Alert Slider, iconico elemento dell’azienda, la cui assenza su OnePlus 10T era stata criticata da più parti e che torna sui modelli di fascia media del produttore, dopo aver fatto il proprio ritorno su OnePlus 11 5G.

Un riepilogo delle specifiche tecniche

Oltre alle inequivocabili immagini dal vivo dello smartphone, il leaker ne ha confermato le specifiche tecniche le quali, trattandosi dell’alter ego di OnePlus Ace 2V ne ricalcano le caratteristiche. Facciamo un riepilogo di quanto appreso finora integrando le nuove informazioni emerse.

Stando ai numeri modello, il dispositivo verrà molto probabilmente commercializzato in Europa (CPH2493) e in India (CPH2491). OnePlus Nord 3, nome in codice Vitamin, dovrebbe essere equipaggiato con un SoC MediaTek Dimensity 9000, un display – realizzato da Tianma – OLED da 6,74 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lato batteria dovrebbe montare una capiente unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W e caricatore incluso nella confezione.

Per quel che concerne il comparto fotografico, sarà composto da tre sensori: uno principale da 64 Megapixel, uno grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP, anteriormente troverebbe spazio un sensore da 16 MP.

Tra le altre caratteristiche segnaliamo la presenza del Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e, come emerso qualche giorno fa, la gradita comparsa di un trasmettitore IR che sarà affiancato da un’apposita applicazione che consentirà di utilizzare lo smartphone per controllare la TV.

Lato software sarà presente la consueta OxygenOS 13, basata su Android 13.

Sebbene OnePlus non abbia confermato ufficialmente la volontà di commercializzare il dispositivo al di fuori dei confini cinesi, questo leak definitivo dovrebbe fugare ogni dubbio. L’ultimo mistero ancora in piedi è quello riguardante il prezzo del quale non sono emerse informazioni. Tuttavia, stando alle numerose indiscrezioni piovute nelle ultime settimane, il lancio di OnePlus Nord 3 dovrebbe essere dietro l’angolo, non ci resta che attendere per saperne di più.

Previous Next Fullscreen

Potrebbe interessarti anche: Design e specifiche di Moto Razr 40 Ultra non hanno più segreti in vista del lancio