La settimana di ho. Mobile si apre con qualche cambiamento: da un lato abbiamo il lancio di una nuova offerta ricca di giga per la casa, con tanto di sconto per i già clienti, dall’altro alcune proposte subiscono un taglio dei giga inclusi. Scopriamo insieme le novità dell’operatore virtuale di Vodafone.

Nuova offerta ho. 300 Giga per la casa con sconto per i clienti

Partiamo dalla nuova offerta ho. 300 Giga per la casa, che include 300 giga di Internet 4G (con limite a 60 Mbps e 14,6 giga per il roaming) al costo di 15,99 euro per i nuovi clienti e di 13,99 euro per i già clienti. La proposta prevede un costo di attivazione di 3,99 euro, ma la spedizione e il costo della SIM sono gratuiti. Trattandosi di un’offerta solo dati, per parlare e inviare SMS è previsto un costo al consumo di 0,19 euro al minuto e 0,29 euro a messaggio.

In aggiunta ho. Mobile offre uno sconto sull’acquisto di un router 4G, che consente di avere la comodità di una connessione sempre attiva anche per più dispositivi collegati allo stesso tempo. Il codice sconto fornito dall’operatore è utilizzabile su Amazon e prevede un ribasso di 10 euro sul modello TP-Link TL-MR6400 o di 15 euro sul modello TP-Link Archer MR600, ai quali è possibile aggiungere uno sconto di 20 euro per il sistema mesh Deco E4, che crea una rete intelligente all’interno della casa con segnale amplificato e meglio distribuito. I codici sconto saranno contenuti all’interno della e-mail di conferma al termine dell’acquisto della SIM.

Per procedere all’attivazione o per saperne di più basta seguire il link qui sotto:

Attiva ho. 300 Giga per la casa

Meno giga per le offerte più generose

Quella qui sopra non è l’unica novità che ci riserva ho. Mobile in questo inizio settimana. Le offerte più ricche di giga, ossia le due proposte “orange” ho. 6,99 e ho. 7,99 e l’offerta ho. 230 Giga, dedicate ai clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali, subiscono cambiamenti nelle quantità di giga. Attenzione, non si tratta di una rimodulazione, ma di un semplice cambiamento nell’offerta per i nuovi clienti.

Se fino ad ora le suddette offerte includevano rispettivamente 130, 180 e 230 giga, le rinnovate proposte scendono a 100, 150 e 200 giga:

ho. 6,99 : minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 100 giga di Internet 4G a 6,99 euro al mese (solo per clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali tra cui Fastweb, CoopVoce e PosteMobile) – link attivazione

: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, di Internet 4G a 6,99 euro al mese (solo per clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali tra cui Fastweb, CoopVoce e PosteMobile) – link attivazione ho. 7,99 : minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 150 giga di Internet 4G a 7,99 euro al mese (solo per clienti Iliad, CoopVoce, Kena e altri operatori virtuali) – link attivazione

: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, di Internet 4G a 7,99 euro al mese (solo per clienti Iliad, CoopVoce, Kena e altri operatori virtuali) – link attivazione ho. 230 Giga: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 200 giga di Internet 4G a 9,99 euro al mese (solo per i clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri virtuali) – link attivazione

Per scoprire tutte le offerte attualmente rese disponibili da ho. Mobile è possibile recarsi qui. Per restare al passo con le migliori offerte dei principali operatori virtuali, è sempre disponibile la nostra pagina dedicata qui in basso, che viene aggiornata ogni mese.

