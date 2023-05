Periodo di grandi offerte per la serie Samsung Galaxy S23, soprattutto grazie al cashback proposto direttamente dal produttore, che permette di risparmiare fino a 300 euro con rimborso. In queste ore possiamo trovare in offerta da Unieuro Samsung Galaxy S23 e il fratello maggiore Samsung Galaxy S23+: sommando rispettivamente 100 e 200 euro di cashback, i prezzi diventano davvero interessanti. Vediamo come approfittarne.

Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ a super prezzi da Unieuro

Il cashback di Samsung è agli sgoccioli (è valido per gli acquisti effettuati entro il 14 maggio 2023), quindi se siete interessati ad acquistare uno degli ultimi flagship del marchio vi conviene non tentennare troppo e dare un’occhiata qui per tutte le istruzioni del caso.

Partiamo dal modello più compatto, Samsung Galaxy S23: lo smartphone, per chi non lo conoscesse, offre un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy affiancato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (non espandibile). Il comparto fotografico offre in tutto quattro sensori, con una tripla fotocamera sul retro con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, e una fotocamera anteriore da 12 MP integrata con foro nello schermo. A disposizione 5G, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C, ma anche lettore d’impronte digitali integrato nel display e certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 3900 mAh e supporta la ricarica rapida da 25 W (con cavo), la ricarica Fast Wireless Charging 2.0 e la ricarica Wireless PowerShare.

Il fratello maggiore Samsung Galaxy S23+ ha diversi punti in comune: il chipset è lo stesso, così come il comparto fotografico, la connettività (con in più la UWB) e il design generale, ma cambiano la diagonale del display (sempre un Dynamic AMOLED 2X Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, ma stavolta da 6,6 pollici) e la capacità della batteria, qui da 4700 mAh con ricarica rapida cablata fino a 45 W.

Samsung Galaxy S23 è stato lanciato al prezzo consigliato di 979 euro (128 GB) e di 1039 euro (256 GB), ma in queste ore è disponibile in offerta da Unieuro a partire da 774 euro. Questa somma scende a 735,30 euro grazie a un extra sconto del 5% applicato direttamente nel carrello e comprende la spedizione gratuita a domicilio o il ritiro in negozio. Considerando i 100 euro di cashback proposti da Samsung, arrivereste a pagarlo 635,39 euro.

Samsung Galaxy S23+ ha debuttato al prezzo consigliato di 1229 euro (256 GB) e di 1349 euro (512 GB), ma grazie all’offerta Unieuro potete acquistare proprio la versione più generosa a 988,99 euro. Considerando il cashback da 200 euro del produttore, arrivereste a pagarlo 788,99 euro, una cifra niente male per la versione da 512 GB.

In più entrambi gli acquisti rientrano nella nuova promozione Unieuro, che ogni 299 euro di spesa regala un biglietto aereo andata e ritorno per l’Europa (fino a un massimo di tre). Per procedere all’acquisto o per scoprire tutti i dettagli potete seguire uno dei link qui sotto. Più in basso potete consultare le nostre recensioni per fugare eventuali dubbi.

