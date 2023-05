Visto il gran numero di dispositivi che popolano le nostre scrivanie o che riempiono le custodie dei nostri computer portatili, un alimentatore multi porta è ormai indispensabile, così da poter caricare contemporaneamente smartphone, tablet o notebook. E per essere sicuri che lo spazio di archiviazione non manchi mai è bene avere sempre un disco esterno, magari una unità SSD che occupa poco spazio e pesa pochissimo.

Grazie a UGREEN, e agli sconti disponibili oggi, potete portarvi a casa due accessori indispensabili che vi torneranno molto utili, in casa così come in viaggio. Si tratta di un caricabatterie a 4 porte, perfetto per ricaricare contemporaneamente più prodotti, e di un case per un SSD NVMe, con cavo USB-C incluso. Per entrambi lo sconto supera il 30% con un prezzo finale molto allettante.

Le offerte UGREEN

UGREEN Nexode 100W è un carica batterie dotato di ben 4 porte, tre di tipo USB-C e una USB-A, realizzato con tecnologia al nitruro di gallio (GaN) così da contenere le dimensioni senza per questo sacrificare la potenza erogata. La potenza di 100 watt è ovviamente distribuita sulle quattro porte: in particolare la porta USB-A può raggiungere un massimo di 22,5 watt mentre i 100 watt possono essere ottenuti solo collegando un dispositivo a una singola porta USB-C.

Oltre a smartphone e tablet di ogni tipo, con una simile potenza in uscita possono essere alimentati anche alcuni notebook, ragion per cui questo UGREEN Nexode diventa quasi indispensabile per chi viaggia, contenendo pesi e ingombri e svolgendo il lavoro di almeno 3 alimentatori.

Potete acquistarlo sullo store ufficiale di UGREEN a 68,93 euro invece di 78,89 euro.

Compatto e leggero UGREEN M.2 NVMe SSD Enclosure è ideale per avere sempre uno spazio di archiviazione extra a disposizione, ancora più comodo se avete diversi SSD a disposizione. Accetta solo modelli NVMe M Key o M&B Key e non necessita di alcuno strumento. Basta far scorrere la parte interna, inserire l’SSD e fissarlo con l’apposita vite in plastica già presente, che può essere serrata a mano.

Nella confezione di vendita trovate già il cavo USB-C/USB-C da utilizzare per collegarlo a notebook, PC desktop ma anche tablet e smartphone, a patto che supportino memorie esterne. Gli SSD supportati sono quelli nelle misure 2230, 2242, 2260 e 2280 con uno spazio di archiviazione massimo di 2 TB.

Attualmente il case per SSD è in promozione sullo store ufficiale UGREEN a 19,99 euro invece di 29,99 euro.

