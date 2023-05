L’enorme successo planetario di Android è dovuto in gran parte al costante supporto software garantito dal team di sviluppatori di Google e ai numerosi servizi e applicazioni che il colosso di Mountain View mette a disposizione degli utenti di questo sistema operativo, tra i quali rientra anche Google Play Libri.

Ricordiamo che si tratta della soluzione studiata da Google per permettere agli utenti di avere una piattaforma che consenta loro di scaricare o acquistare ebook ed audiolibri, scegliendo tra una libreria di enormi dimensioni (contiene romanzi, saggi, guide, fumetti e tanti altri generi), il tutto senza un abbonamento mensile o annuale, in quanto si paga solo ciò che viene acquistato (e che, ovviamente, potrà essere letto anche in modalità offline).

Anche Google Play Libri cambia logo

Il team di Google ci tiene particolarmente all’aspetto della coerenza tra i vari servizi offerti agli utenti e, pertanto, non saranno in molti a stupirsi del fatto che anche per Google Play Libri è arrivato il momento di cambiare logo, così com’è avvenuto per Google Play Store e Google Play Giochi.

La nuova icona mantiene la forma triangolare ma arrotonda i tre angoli in modo molto più significativo e, così com’è stato fattto anche per Google Play Giochi, non c’è più nulla che esce al di fuori dal triangolo: il libro è stato pertanto rimosso e al suo posto c’è ora solo un segnalibro (in modo da ricordare quale sia lo scopo dell’applicazione).

Inoltre, i designer di Google hanno deciso di utilizzare una tonalità di blu più scura, anche in questo caso ripetendo la scelta già fatta per Google Play Giochi.

A seguire la vecchia icona e la nuova icona di Google Play Libri:

Il nuovo logo non è ancora stato rilasciato a livello globale ma dovrebbe esserlo presto, così come una riprogettazione dell’interfaccia dedicata ai tablet (quella per gli smartphone pieghevoli è già disponibile).