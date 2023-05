Torniamo a parlare di uno dei servizi offerti dall’azienda di Mountain View dedicati all’intrattenimento domestico, Google TV ha ricevuto negli ultimi tempi alcune attenzioni da parte del colosso che, tramite appositi aggiornamenti, ha prima riunito i canali gratuiti in un’unica posizione, per poi migliorare in seguito la velocità dell’intero sistema grazie ad alcune modifiche.

Come diverse altre piattaforme analoghe, Google TV si presenta solitamente con un’interfaccia che propone all’utente una serie di contenuti consigliati in base alle sue preferenze di visualizzazione ma, dal 2020, c’è anche la possibilità di optare per un’interfaccia visiva più pulita, che mette da parte i suggerimenti e l’assistente Google restituendo all’utente una schermata esclusivamente dedicata alle applicazioni.

Ora alcuni utenti hanno iniziato a notare un rinnovamento grafico di quest’ultima modalità, che vede rinnovare la propria interfaccia; diamo un’occhiata insieme.

La modalità “solo app” di Google TV riceve un piccolo restyling grafico

Come anticipato, alcuni utenti hanno notato con la versione 6.0.16 di Android TV Home (scaricabile da APKMirror ma non ancora disponibile sul Play Store) come l’azienda sembri aver apportato alcune modifiche allo stile grafico della modalità “Solo app”. Nella nuova versione infatti l’utente ha accesso ad una schermata con icone più grandi e un nuovo formato di griglia per le app durante lo scorrimento verso il basso.

L’intento di Google con l’introduzione della modalità “Solo app” era quello di offrire agli utenti un’alternativa alla modalità ospite, dando a chiunque la possibilità di accedere a tutti i contenuti senza però vedersi proporre dei consigli basati sui gusti di altri fruitori; si tratta di una notevole comodità in alcuni frangenti, basti pensare ad una famiglia in cui il televisore è condiviso ma i vari membri non hanno gusti simili.

Una volta installata l’ultima versione disponibile di Google TV, per attivare la modalità “solo app” con le modifiche di cui sopra è sufficiente recarsi in Impostazioni -> Account e accesso -> modalità Solo app.

