Se possedete uno smartphone Samsung recente e siete interessati all’acquisto di una nuova cover, da regalare o da regalarvi, allora fareste bene a dare uno sguardo su Amazon, perché c’è una bella selezione di custodie per alcuni modelli del produttore con sconti fino all’82%. Andiamo a scoprire insieme le offerte del sito ancora attive.

Cover originali Samsung in super offerta su Amazon

Proseguono le offerte Amazon che in questi giorni stanno toccando diverse cover originali per smartphone Samsung Galaxy, anche della selezione TOILETPAPER. Gli sconti sono piuttosto generosi e sono quasi tutti intorno al 50%, con picchi del 70 e dell’80% per quelle più costose: riguardano alcuni dei modelli più recenti del produttore sud-coreano, tra cui Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy A33 5G e Samsung Galaxy A23 5G.

In offerta ci sono custodie delle linee Soft Clear, Flap Leather, Silicone, S View Wallet, Leather, Toiletpaper, Card Slot, Silicone with Ring, Standing Cover e Silicone Grip. Come probabilmente saprete, alcune di queste cover a marchio Samsung sono piuttosto costose e possono spingersi fino a 100 euro, ma grazie agli sconti Amazon potete portarvele a casa a prezzi decisamente più interessanti, magari da regalare.

Ecco alcune delle cover in offerta in queste ore:

Queste sono solo alcune delle cover proposte in promozione su Amazon in queste ore. Se il vostro smartphone Samsung Galaxy non è presente nell’elenco qui sopra, vi consigliamo di cercare sul sito, perché potreste trovare sconti anche per il vostro modello.

Altre offerte Amazon

