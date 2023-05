Motorola Edge 40 Pro è in offerta su Amazon con uno sconto di più di 100 euro a distanza di meno di un mese dal lancio. Il nuovo smartphone Android è stato presentato a inizio aprile e costituisce la punta di diamante della gamma della casa alata per questa prima parte del 2023: vediamo come portarvelo a casa a prezzo ribassato.

Motorola Edge 40 Pro in offerta su Amazon

Motorola Edge 40 Pro è uno smartphone con una scheda tecnica di ottimo livello, capitanata dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con Adreno 740 e dal generoso display pOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 165 Hz, HDR10+, Dolby Vision e lettore d’impronte digitali integrato. Generose anche le memorie: a bordo abbiamo 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage interno UFS 4.0.

Motorola ha dotato il dispositivo di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con PDAF e OIS, sensore ultra-grandangolare da 50 MP con Macro Vision e teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 2x, e di una fotocamera singola da 60 MP. Lato connettività manca solo la porta per il jack audio da 3,5 mm: a disposizione infatti 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4600 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida TurboPower da 125 W, la ricarica wireless da 15 W e la ricarica inversa da 5 W: con il cavo permette di tornare al 100% in 23 minuti.

Lo smartphone è arrivato sul mercato con Android 13 e la più recente versione della My UX, un’interfaccia snella arricchita da alcune interessanti funzionalità come Ready For (per sfruttare la potenza dello smartphone su uno schermo più grande) e la suite di sicurezza composta da ThinkShield, Moto Secure e Family Space. Motorola promette almeno tre aggiornamenti del sistema operativo Android e quattro anni di patch di sicurezza.

Motorola Edge 40 Pro è stato lanciato al prezzo consigliato di 999,90 euro solamente il mese scorso, ma sfruttando l’offerta disponibile in queste ore su Amazon potete portarvelo a casa con uno sconto di più di 100 euro, a 876,85 euro, spedizione compresa (venduto e spedito da Amazon). Se siete interessati potete seguire il link qui sotto, mentre più in basso (e qui sopra) potete dare un’occhiata alla nostra recensione.

>>Acquista Motorola Edge 40 Pro in offerta<<

Potrebbe interessarti: Recensione Motorola Edge 40 Pro