Il team di sviluppo di Android Auto ha appena dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento destinato agli utenti facenti parte del canale Beta: con la distribuzione destinata a prendere piede nelle ore e nei giorni a venire, gli utenti più impazienti possono già mettere fine all’attesa.

Android Auto 9.5 Beta: le novità dell’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento in roll out a partire da oggi, 30 aprile 2023, è Android Auto 9.5.1317 beta e con ogni probabilità si tratta di una versione destinata a correggere alcuni bug del servizio. I primi test non hanno permesso — allo stato attuale — di individuare eventuali nuove funzioni, tuttavia non è detto che nei prossimi giorni qualcosa di nuovo non salti fuori.

Con ogni probabilità, si tratta di cambiamenti che verranno individuati soltanto dopo aver scavato a fondo nel codice sorgente, visto che anche le ricerche nelle impostazioni non hanno portato alla luce alcunché.

Come aggiornare Android Auto

La versione più recente dell’applicazione Android Auto è disponibile al download direttamente sul Google Play Store, dove è possibile anche richiedere di iscriversi al canale Beta, così da essere sempre in prima linea per testare le ultime novità del servizio prima che vengano rese disponibili per il grande pubblico. Il badge sottostante rimanda direttamente allo store delle app di Google.

Per i più impazienti, comunque, è possibile tagliare la testa al toro e installare manualmente la versione più recente di Android Auto Beta scaricando il relativo APK da APK Mirror a questo link.

Potrebbe interessarti anche: Sbarazzatevi dei cavi per Android Auto: calo di prezzo permanente per AAWireless