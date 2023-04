Una nuova funzionalità molto attesa, e stranamente assente per un’app musicale di spicco, è finalmente in arrivo per YouTube Music.

Il codice dell’app rivela che Google è pronta per introdurre la funzionalità sleep timer che pone fine alla riproduzione dopo un tempo preimpostato dall’utente.

A breve avremo lo sleep timer nell’app YouTube Music, ecco come funziona

Nella schermata di riproduzione è sufficiente aprire il menu a tre punti verticali in alto a destra e toccare la nuova opzione “Sleep timer” in basso, dopodiché è possibile scegliere di interrompere automaticamente la riproduzione dopo 5, 15, 30 o 60 minuti.

È inoltre possibile arrestare la riproduzione alla fine del contenuto corrente, opzione ideale per i podcast. La voce del menu mostrerà quanto tempo rimane al timer e sarà possibile incrementarlo di 5 minuti oppure annullarlo.

Il nuovo sleep timer risulta utile in particolare per addormentarsi sulle note di un contenuto rilassante senza dover ricorrere a soluzioni di automazione di terze pari come IFTTT o Tasker.

Ieri il team di YouTube Music ha annunciato l’arrivo dei podcast all’interno della sua piattaforma di streaming musicale, offrendo agli utenti la possibilità di accedere ai loro episodi preferiti direttamente dall’app.

