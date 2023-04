Durante la recente apertura al pubblico dell’Honor Shenzhen R&D Lab, il CEO dell’azienda Zhao Ming ha avuto modo di fare alcune interessanti dichiarazioni alla stampa, dichiarazioni dalle quali si evince come HONOR abbia messo nel mirino quello che ritiene essere il principale competitor nel settore mobile, ovvero Apple.

Dalle parole del CEO traspare non solo l’impegno profuso dall’azienda nel migliorare la propria interfaccia grafica personalizzata MagicOS, recentemente giunta alla versione 7.1, ma anche tutti gli sforzi in termini di ricerca e sviluppo che vedono HONOR reinvestire il 10% delle proprie entrate.

HONOR migliorerà sempre più la MagicOS per renderla migliore di iOS

Cominciamo condividendo con voi una dichiarazione del CEO di HONOR, dalla quale si evince il pensiero dell’azienda nei confronti di Apple:

Quando si tratta di Apple , tutti dicono che l’hardware di Apple non è ben equipaggiato, la comunicazione è scarsa e la durata della batteria è scarsa. Questo è riconosciuto da tutti. Puoi vedere che il segnale della versione standard è scarso, la durata della batteria è scarsa e il bordo nero sullo schermo è più grande del nostro. Ma il motivo per cui è così costoso è che Apple ha iOS ed ecologia, sembra che un iOS possa coprire tutti i problemi di Apple.

Secondi Ming dunque, l’unico punto di forza del colosso di Cupertino sarebbe rappresentato dal software, iOS è ritenuto il principale responsabile del successo dell’azienda grazie all’esperienza utente che offre, in grado a suo dire di sovrastare tutti i difetti noti degli smartphone della mela.

L’intento di HONOR è dunque quello di migliorare ulteriormente la propria soluzione software, MagicOS dovrà migliorare sempre più per offrire agli utenti un’esperienza paragonabile o superiore a iOS, raggiungendo o possibilmente superando la fluidità dell’interfaccia proprietaria della mela; in realtà secondo il CEO l’azienda avrebbe già raggiunto in parte questi obbiettivi, vantando anche altre caratteristiche migliori degli iPhone in circolazione sull’ultimo top di gamma HONOR Magic5 Pro:

Il punto di riferimento per la durata della batteria in passato era Huawei Mate . Chi sfiderà oggi la durata della batteria di Magic 5? Nessuno. Chi contesterà la comunicazione di Magic 5? Nessuno. Al contrario, voglio sfidare la fluidità di Harmony e iOS. Ci sono molti confronti, il 90% è equivalente o la mia fluidità è migliore, il passo successivo è avere questa capacità indipendentemente dal fatto che sia confrontata con Harmony o iOS.

Come potete notare il CEO cita ripetutamente anche Huawei, azienda dalla quale ha in parte preso le distanze, ma non abbastanza; nonostante infatti negli ultimi tempi l’interfaccia MagicOS sia effettivamente migliorata rispetto al passato (offrendo funzionalità e opzioni di personalizzazione, tra cui un display sempre attivo personalizzato, un registratore dello schermo integrato e una gamma di temi e sfondi), risulta ancora troppo legata agli standard estetici di Huawei, ormai per certi versi superati.

L’azienda ha, come detto, lavorato bene negli ultimi tempi non solo dal punto di vista hardware ma anche software, la MagicOS 7.1 vanta infatti tutta una serie di caratteristiche che prima mancavano sui dispositivi dell’azienda, fra cui:

Nuova interfaccia utente

Strumenti integrati per aiutare gli utenti a lavorare in multitasking e utilizzare più app contemporaneamente

Miglioramenti ispirati all’intelligenza artificiale su fotocamera, GPU e output di sistema più fluido

MagicRing per la collaborazione multi-dispositivo

Supporto stilo con HONOR Magic Pen

HONOR Computer Manager per controllare più dispositivi con un set di mouse e tastiera

App HONOR Health per piani di allenamento personalizzati con routine personali e fornire oltre 300 suggerimenti di allenamento e salute del sistema in base agli scenari di allenamento intelligente

Insomma, HONOR ha sicuramente grandi ambizioni ma ancora parecchia strada da fare prima di poter competere con Apple, ben vengano gli investimenti in ricerca e sviluppo così come l’impegno profuso nell’ottimizzazione software, ma bisogna considerare che l’azienda di Cupertino vanta un brand awareness che pochi nel settore riescono ad eguagliare, e quello è un aspetto da non trascurare.

