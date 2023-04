Il trasferimento di file è una di quelle operazioni che, in determinate circostanze, può rivelarsi particolarmente ostica; se nel corso del tempo sono stati creati vari strumenti il cui scopo è quello di facilitare tale operazione, essi funzionano bene solo su alcuni sistemi operativi.

Se la vostra intenzione infatti è quella di trasferire dei file da Android a Windows o da iOS a macOS non riscontrerete particolari problemi, ma qualora voleste cimentarvi nel trasferimento di file da Andriod a macOS, scoprirete che non è un’operazione molto semplice.

A inizio mese abbiamo visto il rilascio da parte di Google dell’app Nearby Share per Windows, che consente di trasferire agevolmente file dai dispositivi Android ai PC Windows e viceversa; ora grazie allo sviluppatore grishka nasce NearbyDrop, un software che vi permetterà di trasferire file da Android a macOS senza troppe difficoltà.

NearbyDrop consente una semplice condivisione di file nelle vicinanze tra Android e Mac

Lo sviluppatore ha condiviso su Reddit il lancio del suo nuovo software, si tratta di un programma open source reperibile su Github il cui scopo è quello di permettere la condivisione di file tra Android e macOS, fungendo però esclusivamente da ricevitore su quest’ultimo, dunque per il momento non sarà possibile inviare file da un Mac ad uno smartphone Android con questo strumento, ma solo l’operazione inversa.

A differenza di quanto sviluppato e recentemente rilasciato da Google, NearDrop utilizza esclusivamente la connessione Wi-Fi per lo scambio dati, invece che Bluetooth, Wi-Fi Direct e altri standard di connettività; dunque per il corretto funzionamento del software sarà necessario che entrambi i dispositivi si trovino sulla stessa rete: questa limitazione va altresì in parte ad aumentare sia i tempi di accoppiamento dei dispositivi, sia la velocità di trasferimento rispetto ad altre soluzioni.

Il funzionamento di NearbyDrop è molto simile alla soluzione proposta da Google, una volta scaricato e installato il software sul vostro Mac (non correte rischi, Github è una piattaforma sicura ed il software è open source, quindi controllato da diversi sviluppatori indipendenti), all’apertura vi verrà richiesto di concedere il permesso per le notifiche; fatto ciò se i due dispositivi sono connessi alla stessa rete Wi-Fi sarà sufficiente scegliere il file da condividere sullo smartphone, cliccare sull’opzione Nelle vicinanze e, con un po’ di pazienza, vedrete comparire il vostro Mac nell’elenco dei dispositivi disponibili.

Una vola selezionato il vostro laptop riceverete una notifica su quest’ultimo, cliccando su Opzioni e in seguito su Accetta, partirà la condivisione del file che potrete ritrovare una volta conclusa l’operazione nella cartella Download.

NearDrop è ancora nelle sue fasi iniziali di sviluppo e non è dunque da escludere che vengano apportati miglioramenti nel corso del tempo, magari dal punto di vista della velocità di trasferimento che, per il momento, risulta limitata rispetto ad altre soluzioni; ad ogni modo il software rappresenta un enorme passo avanti nel trasferimento di file tra Android e macOS.

