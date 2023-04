OnePlus Pad è il dispositivo che ha segnato l’ingresso del marchio cinese nel mercato dei tablet Android e lo scorso 7 febbraio è stato annunciato ufficialmente per la scena internazionale: in Italia, siamo appena entrati nel mese caldo del debutto: in questo momento, è già disponibile un’offerta di vendita anticipata — con vari vantaggi da andare a scoprire —, mentre il prezzo intero del prodotto verrà reso noto entro il 25 aprile prossimo.

OnePlus Pad: i vantaggi dell’offerta di vendita anticipata

Al fine di celebrare il proprio ingresso in un mercato che negli ultimi anni ha vissuto una ripresa importante, OnePlus ha preparato una promozione di lancio volta a premiare tutti coloro i quali sceglieranno di dare fiducia fin da subito al brand cinese ed è opportuno andare a conoscerne a il funzionamento. Prima, però, riportiamo le parole con cui è stata annunciata da Toumas Lampen, European Head of Strategy di OnePlus:

«All’inizio di quest’anno abbiamo lanciato il nostro primo tablet, il OnePlus Pad, che rappresenta un grande passo avanti nel nostro percorso per costruire una vita digitale migliore. I feedback ricevuti finora dalla nostra community sono stati a dir poco incredibili. Per festeggiare, abbiamo creato

un’imperdibile offerta Early Bird per il Pad di OnePlus che offre gratuitamente i suoi migliori accessori. Non vediamo l’ora che possiate unirvi a noi e cogliere questa imperdibile occasione!».

Venendo alla promozione, basta aprire il sito ufficiale di OnePlus e recarsi nella pagina dedicata a OnePlus Pad per essere accolti dal banner della promozione: l’offerta di vendita anticipata, che sarà disponibile fino al 24 aprile, prevede il versamento di un deposito anticipato, rimborsabile, di 99 euro e consente di sbloccare un omaggio a scelta del valore massimo di 149 euro. I possibili regali gratuiti comprendono:

OnePlus Stylo White

OnePlus Folio Case Green

OnePlus Magnetic Keyboard Green (Esaurita nel momento in cui si scrive).

A seguire, il prezzo di listino intero di OnePlus Pad verrà reso noto in tempo utile per il 25 aprile e i clienti potranno saldare la somma rimanente nel periodo compreso dalle ore 11 del 25 aprile — riceveranno una notifica apposita che li inviterà a saldare l’importo — alle ore 10.59 del 28 aprile per confermare la prenotazione, ottenendo in cambio un omaggio aggiuntivo: un SuperVOOC 80W Adapter del valore di 39 euro. Così facendo, il valore massimo dell’omaggio ottenibile grazie all’offerta di vendita anticipata sale a ben 188 euro.

Per maggiori dettagli e per approfittare subito della promozione, vi rimandiamo al sito ufficiale:

Offerta di lancio di OnePlus Pad

OnePlus Pad: specifiche tecniche complete

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo OnePlus Pad.

Dimensioni: 258,03 x 189,41 x 6,54 mm

Peso: 552 grammi

Display: IPS LCD da 11,61” con risoluzione 2,8K (2800 x 2000 pixel, in 7:5) Frequenza di aggiornamento: variabile tra 60 e 144 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 120 o 144 Hz Luminosità tipica: 500 nit Supporto a HDR10+ e Dolby Vision

SoC: MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G710 MC10

Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1)

Fotocamera posteriore singola con flash LED: Sensore grandangolare da 13 MP con EIS

Fotocamera anteriore: sensore da 8 MP con EIS

Audio: stereo (tecnologia Omnibearing Sound Field), Dolby Atmos

Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3, USB Type-C

Sensori: sblocco facciale, accelerometro, giroscopio, prossimità, temperatura colore

Altre funzionalità: supporto alla penna (OnePlus Stylo)

Batteria: unità da 9510 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W

Sistema operativo: OxygenOS 13.1 basata su Android 13

Contenuto confezione di vendita: OnePlus Pad Cavo Type-C Manualistica rapida.



