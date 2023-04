Samsung Galaxy S23 Ultra sembra essere uno smartphone particolarmente riuscito, come ha dimostrato anche la nostra recensione, ma nonostante questo, il prezzo è calato vistosamente nel giro di qualche settimana: il flagship del produttore sud-coreano è infatti disponibile in super offerta da MediaWorld e Unieuro con uno sconto di quasi 400 euro.

Samsung Galaxy S23 Ultra in offerta da MediaWorld e Unieuro

Samsung Galaxy S23 Ultra è stato presentato il 1° febbraio 2023 durante il Galaxy Unpacked, in compagnia dei fratelli minori Galaxy S23 e Galaxy S23+. In molti hanno storto il naso nello scoprire i prezzi consigliati di partenza del nuovo trio Android, ma sono bastate alcune settimane per vedere le cifre scendere in modo consistente: ora, a un paio di mesi dal lancio, anche MediaWorld e Unieuro propongono il prodotto di punta con uno sconto davvero importante, di quasi 400 euro.

Per chi non lo conoscesse, Samsung Galaxy S23 Ultra riprende parte della scheda tecnica del resto della gamma, migliorandola sotto alcuni aspetti: in primis proprio nel display, che qui è un Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici a risoluzione QHD+, con refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz (per una maggiore efficienza energetica), vetro Gorilla Glass Victus 2, foro centrale per la fotocamera anteriore e lettore d’impronte digitali integrato.

Il SoC rimane il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, al fianco del quale trovano posto, nella versione in offerta, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (non espandibile). Altro punto dove troviamo miglioramenti è il comparto fotografico, che offre in tutto cinque sensori: sul retro c’è una quadrupla fotocamera con sensore principale grandangolare da 200 MP, ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x, mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 12 MP.

A disposizione 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. Non manca, ovviamente, la certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 45 W (con cavo), la ricarica Fast Wireless Charging 2.0 e quella inversa Wireless PowerShare. Lo smartphone è stato lanciato con Android 13 e la One UI 5.1, e sarà aggiornato almeno fino ad Android 17 (quattro major update), con cinque anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy S23 Ultra 8-256 GB ha debuttato al prezzo consigliato di 1479 euro, ma potete acquistarlo in offerta da MediaWorld (fino all’11 aprile 2023, anche in negozio) e da Unieuro (fino al 10 aprile 2023) a 1099,99 euro o a 1099 euro, con spedizione gratuita o ritiro in negozio. La promozione riguarda tutte le colorazioni dello smartphone, ossia Phantom Black, Cream, Green e Lavender. Se siete interessati potete seguire i link qui sotto, mentre più in basso (e qui sopra) potete consultare la nostra recensione. Vi consigliamo di non tentennare troppo perché potrebbero essere stati messi in offerta pochi pezzi.

