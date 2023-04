Samsung apporta una pesante personalizzazione all’interfaccia dei suoi smartphone e ciò include anche tutta una serie di applicazioni proprietarie, che si propongono come valide alternative a quelle offerte da Google a tutti gli utenti Android.

Dalla tastiera al calendario, dal browser Internet ad uno store dedicato ai dispositivi della serie Galaxy, sono numerose le app del colosso coreano che in qualche modo “duplicano” quelle di Google e tra di esse vi è pure Samsung Free, soluzione studiata per aggregare contenuti da mostrare agli utenti (qualcosa di simile a Google Discover).

Samsung Free cambia nome

Probabilmente molti utenti Samsung non conoscono tale applicazione e ciò la dice lunga sullo scarso successo che è riuscita a riscuotere fino a questo momento, tanto che Samsung avrebbe deciso di intervenire per provare a cambiare radicalmente la situazione.

Introdotta con One UI 3 e Android 11, Samsung Free può essere raggiunta andando nella schermata più a sinistra sulla homescreen e mostra agli utenti una serie di contenuti suddivisi nelle schede Guarda, Ascolta, Leggi e Riproduci.

Il colosso coreano ha annunciato di avere deciso di cambiare nome a Samsung Free, che diventerà Samsung News e tra le novità introdotte vi saranno l’unione delle schede Leggi e Ascolta in una sola, con una maggiore focalizzazione sulle notizie e la rimozione delle altre due schede, ossia Guarda e Riproduci (per accedere ai contenuti mostrati in queste due schede gli utenti potranno usare le app Samsung TV Plus e Game Launcher).

Samsung News dovrebbe così divenire una rivale diretta di Google Discover, con un’esperienza più semplice e immediata.

Il colosso coreano ha reso noto che Samsung News inizierà a essere distribuita a partire dal 18 aprile, come aggiornamento dell’applicazione Samsung Free alla versione 6.0.1.

In sostanza, all’attuale Samsung Free sono rimasti gli ultimi giorni di vita, dopo i quali verrà definitivamente sostituita da Samsung News.

L’app può essere scaricata dal Galaxy Store seguendo questo link.