Huawei ha deciso di rimuovere la sua app per il fitness Huawei Health dal Play Store di Google dove non veniva aggiornata dal 2020: negli ultimi giorni, infatti, l’applicazione è sparita e non è più disponibile al download. Come noto Huawei non può utilizzare i servizi di Google per via delle restrizioni che le sono state imposte dal governo USA, quindi appare logico che Huawei si concentri suoi suoi servizi HMS.

L’app Huawei Health non è più disponibile nel Play Store di Google

Inoltre la presenza dell’app Huawei Health non aggiornata nel Google Play Store generava confusione e poteva causare problemi come qualsiasi app obsoleta, mentre tramite HUAWEI App Gallery si è sicuri di ottenere sempre la versione più recente dell’app.

