Google Pixel 7 torna in offerta a un ottimo prezzo giusto in tempo per accogliere la prima Developer Preview 2 di Android 14, rilasciata qualche settimana fa. Lo smartphone della casa di Mountain View viene proposto con uno sconto di circa 100 euro: vediamo come approfittarne.

Google Pixel 7 di nuovo in offerta a un ottimo prezzo

Anche se installare la Developer Preview 2 di Android 14 potrebbe non essere una buona idea per disporre di un sistema stabile e adatto all’utilizzo di tutti i giorni, alcuni di voi potrebbero voler acquistare subito un nuovo smartphone di Big G per poterci mettere subito le mani sopra. La scelta giusta dovrebbe ricadere su Google Pixel 7, uno smartphone di fascia medio-alta dall’interessante rapporto qualità-prezzo, soprattutto alle cifre attuali.

Google Pixel 7 offre uno schermo gOLED da 6,32 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 90 Hz e vetro Gorilla Glass Victus. A bordo spicca il SoC Google Tensor di seconda generazione, affiancato da 8 GB di RAM, da 128 GB di memoria interna (nella versione in offerta) e dal chip di sicurezza Titan M2. Il produttore si è concentrato molto sul comparto fotografico, a livello software ma anche hardware: il dispositivo integra una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, e una fotocamera anteriore da 10,8 MP integrata con un foro nel display.

Lato connettività lo smartphone lascia per strada solo la porta per il jack audio da 3,5 mm, sempre più difficile da trovare. Non mancano invece 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6, NFC, GPS, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C per il trasferimento dati e la ricarica. A tal proposito, Pixel 7 offre una batteria da 4355 mAh compatibile con la ricarica rapida cablata da 20 W, la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa. A disposizione anche altoparlanti stereo e certificazione IP68 contro acqua e polvere. Lo smartphone è stato lanciato con Android 13 e riceverà aggiornamenti del sistema operativo almeno fino all’ottobre 2025 e patch di sicurezza almeno fino all’ottobre 2027. Sarà uno dei primi a ricevere Android 14 in versione stabile, ma volendo potete già provare la prima release dedicata agli sviluppatori (noi l’abbiamo già testata).

Google Pixel 7 è stato lanciato in Italia lo scorso ottobre al prezzo consigliato di 649 euro (8-128 GB), ma ora potete acquistarlo in offerta su Amazon a partire dal prezzo di 548 euro nelle colorazioni Verde cedro, Bianco neve e Nero ossidiana, venduto e spedito da Amazon. Qui in basso potete trovare i link che vi servono:

