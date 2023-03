Samsung Galaxy A34 5G ha fatto il suo debutto solo qualche giorno fa, ma potete già trovarlo in offerta su Amazon con i primi ribassi. Il nuovo smartphone di fascia media del produttore è stato presentato insieme al fratello maggiore Galaxy A54 5G da una decina di giorni, e ha esordito sul mercato questa settimana.

Samsung Galaxy A34 5G è già in offerta su Amazon

Samsung Galaxy A34 5G è stato lanciato a un prezzo di vendita forse un po’ più alto delle attese, ma grazie alle prime offerte diventa già più interessante. Il nuovo componente della fascia media del produttore sud-coreano offre uno schermo Infinity-U Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato, e il SoC MediaTek Dimensity 1080 octa core affiancato da 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Il comparto fotografico si è fatto rispettare da DxOMark e comprende una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 5 MP, e una fotocamera anteriore da 13 MP integrata in un piccolo notch a goccia. Piuttosto completa la connettività , con 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 25 W. Lo smartphone è uscito con Android 13 e la One UI 5.1, e Samsung promette almeno quattro aggiornamenti del sistema e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Samsung Galaxy A34 5G è stato lanciato pochi giorni fa al prezzo consigliato di 399,90 euro (6-128 GB) e 469,90 euro (8-256 GB), ma oggi potete acquistarlo su Amazon in offerta con i primi ribassi. Entrambe le versioni possono contare su un ribasso di quasi il 10% e possono essere comprate a rispettivamente a 368,14 euro e a 433,91 euro nelle colorazioni Awesome Violet, Awesome Silver e Awesome Lime. Le offerte riguardano i prodotti venduti e spediti da Amazon, eventualmente con consegna in un giorno per gli abbonati Prime. Se siete interessati potete seguire i link qui in basso:

