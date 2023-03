In queste ore Amazon (che a breve partirà con le offerte di Primavera) ha deciso di lanciare una promozione assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati di tecnologia e, in particolare, per chi è alla ricerca di uno smartphone di ultima generazione. Infatti, il colosso dell’e-commerce propone un’offerta allettante sul Galaxy S23 Ultra, il vero e proprio gioiello della gamma Samsung, che può essere acquistato a soli 1150,30 Euro invece del prezzo di listino di 1479 Euro.

Samsung Galaxy S23 Ultra: il top di gamma per eccellenza

Samsung Galaxy S23 Ultra è il modello di punta della casa sudcoreana, che si distingue per le sue caratteristiche tecniche di alto livello e il design accattivante. Equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, offre prestazioni eccezionali e un’autonomia sorprendente.

Il display da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile da 1 a 120 Hz garantisce una navigazione fluida in ogni situazione. La certificazione IP68 lo rende resistente all’acqua e alla polvere, e la batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia di lunga durata. Inoltre, il dispositivo supporta la ricarica rapida da 45 W (con cavo).

Piatto forte indubbiamente il comparto fotografico con una quadrupla fotocamera posteriore che include un sensore principale grandangolare da 200 MP, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x. La fotocamera frontale da 12 MP, integrata tramite foro nello schermo, garantisce selfie di qualità superiore rispetto alla precedente generazione.

Se stai pensando di acquistare un nuovo smartphone e vuoi puntare sul top di gamma, è il momento giusto per approfittarne: Samsung Galaxy S23 Ultra è disponibile su Amazon a soli 1150,30 Euro, con uno sconto di ben 328,70 Euro sul prezzo originale di 1479 Euro. Il modello in offerta è quello Black nella versione da 8/256GB di memoria. Ricordiamo che la promozione è valida solo per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte o cambiamento offerta.

Aggiornamento ore 09.40: l’offerta è terminata, il prezzo è tornato vicino a quello di listino. Seguici sul canale Telegram Prezzi.Tech per non perderti nuovi ribassi!

Acquista Samsung Galaxy S23 Ultra a 1150,30 Euro invece di 1479 Euro

