Nonostante i numerosi utenti che desiderano uno smartphone Android di dimensioni contenute, il mercato oramai da tempo ha preso una direzione molto diversa e i telefoni con schermi compatti rappresentano una vera e propria rarità.

Ebbene, pare che il team di Pebble abbia in programma di lanciare entro la fine dell’anno un telefono Android di dimensioni contenute, accontentando così chi spera ancora di trovare uno smartphone comodo da usare con una sola mano.

A fornire dettagli a tal riguardo è stato Ben Bryant, un ex dipendente di Pebble, il quale fa parte di un team che sta collaborando con il fondatore di Pebble, Eric Migicovsky, ad un progetto che mira alla realizzazione di un nuovo piccolo smartphone Android.

Del resto, già in passato Migicovsky non ha nascosto di avere il desiderio di provare a lanciare un telefono compatto e pare che il momento giusto per farlo sia finalmente arrivato.

Cosa sappiamo del piccolo smartphone Android di Pebble

Il team che lavora a questo progetto si chiama Small Android Phone e ha pubblicato sul Web un apposito sito con il quale presenta i vari componenti (lo trovate seguendo questo link).

Al momento non vi sono molti dettagli su questo smartphone, che avrà tra le proprie principali caratteristiche un design compatto e una fotocamera che sarà in grado di lasciare il segno (ciò anche per quanto riguarda il suo look), probabilmente con un sensore primario da circa 50 megapixel e varie ottimizzazioni software per garantire agli utenti risultati più che apprezzabili.

Nome in codice Marvin, allo stato attuale il team di Small Android Phone non ha ancora deciso con quale nome lanciare il device, che probabilmente potrà contare su una struttura metallica rivestita in composito di vetro o alluminio e ceramica (o, comunque, una soluzione che sia in grado di garantire il supporto alla ricarica wireless).

Per quanto riguarda il processore, lo smartphone di Pebble potrebbe essere animato da un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, chip dello scorso anno che ancora oggi si conferma più che affidabile e competitivo mentre pare che vi sia qualche difficoltà a reperire display più piccoli di 6 pollici.

Infine, il suo prezzo potrebbe aggirarsi intorno a 850 dollari ma al momento è troppo presto per parlare di questo aspetto, così come del tipo di commercializzazione e, a tal proposito, Pebble potrebbe puntare sul crowdfunding per raccogliere almeno una buona parte dei 50 milioni di dollari che sono stati stimati come necessari per il suo lancio. Staremo a vedere.