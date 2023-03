Iliad torna alla carica con una “nuova” offerta tutto incluso, che in realtà proprio nuova non è: si tratta di Iliad FLASH 120, proposta per festeggiare l’arrivo del 2023 alla fine dello scorso dicembre e ora nuovamente disponibile per un periodo limitato. Vediamo cosa offre e come attivarla.

Iliad FLASH 120 è tornata: il pieno di giga a 7,99 euro

A circa un mese di distanza dal lancio di Iliad FLASH 130 (che è stata disponibile solo fino al 9 marzo), l’operatore ha deciso di riproporre la tanto apprezzata offerta FLASH 120, che abbiamo già visto lo scorso dicembre. Si tratta di una tariffa completa, pensata per chiamate, SMS e navigazione su rete 4G e 4G+.

Al costo mensile di 7,99 euro, Iliad FLASH 120 include:

minuti illimitati di chiamate verso tutti (fissi e mobili), anche verso altri Paesi (lista sul sito)

di chiamate verso tutti (fissi e mobili), anche verso altri Paesi (lista sul sito) SMS illimitati verso tutti

verso tutti 120 giga di Internet in 4G e 4G+ (+8 giga dedicati in roaming)

Come sempre, nell’offerta sono inclusi i servizi Mi richiami, Hotspot, Segreteria telefonica e la possibilità di controllare il credito residuo. L’offerta è “per sempre”, senza vincoli e costi nascosti come tutte quelle dell’operatore, che ha fatto di questo il suo cavallo di battaglia. Iliad ha da poco ricevuto il riconoscimento come miglior operatore in Italia per rapporto qualità-prezzo dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, per il terzo anno consecutivo.

L’offerta Iliad FLASH 120 può essere attivata online attraverso il sito ufficiale con un costo di attivazione di 9,99 euro (con o senza portabilità), oppure tramite Simbox nei vari Flagship Store e Iliad Corner sparsi per l’Italia, ma solo entro il 27 aprile 2023. Se siete interessati potete sottoscriverla rapidamente al link qui in basso:

