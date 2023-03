Da Xiaomi, OPPO e Vivo arriva una nuova interessante iniziativa che sarà accolta con entusiasmo da chi trova particolarmente stressante cambiare smartphone.

Sono in tanti, infatti, gli utenti che al solo pensiero di dover impostare uno smartphone nuovo e trasferire in esso tutti i propri dati, preferiscono continuare a usare quello vecchio.

Una nuova soluzione da Xiaomi, OPPO e Vivo

Dalla Cina arriva la notizia di una nuova collaborazione stretta tra Xiaomi, OPPO e Vivo, in virtù della quale il trasferimento dei dati degli utenti in un nuovo smartphone dovrebbe divenire un’operazione molto più semplice.

Stando a quanto è stato spiegato da Xiaomi, questi tre popolari produttori cinesi hanno raggiunto un accordo che consentirà agli utenti di effettuare la migrazione su un nuovo telefono non soltanto dei dati di sistema, delle foto e dei contatti ma anche dei dati delle app di terze parti, come ad esempio le conversazioni delle applicazioni di messaggistica.

Questa novità dovrebbe interessare principalmente la Cina, in quanto per gli smartphone commercializzati in Europa vengono utilizzati i servizi di Google per consentire agli utenti di trasferire comodamente i loro dati.

Ad ogni modo, non è possibile escludere che prima o poi i frutti di questa partnership arrivino anche nel Vecchio Continente: basti pensare, a tal proposito, a Samsung che, nonostante i servizi di Google, mette a disposizione degli utenti la sua soluzione per il trasferimento dei dati su un nuovo dispositivo della gamma Galaxy.

L’aspetto più curioso della vicenda è probabilmente rappresentato dall’immagine usata dai tre produttori per annunciare questa novità e che vede i loro rispettivi loghi uniti, quasi come a voler dare il via ad una sorta di fronte comune tra i principali brand cinesi.

In tal caso, presto potrebbero esserci ulteriori frutti di questa nuova partnership. Basta avere un po’ di pazienza.

