A distanza di poche ore dall’annuncio che riguardava perlopiù il mercato britannico, HONOR 70 Lite è ufficiale anche in Italia e risulta già disponibile all’acquisto sul sito HiHonor con un interessante bundle. Facciamo il punto sulle specifiche tecniche, che abbiamo già iniziato a scoprire ieri, e vediamo in cosa consiste l’offerta di lancio per il mercato nostrano.

HONOR 70 Lite arriva in Italia

HONOR annuncia quest’oggi il lancio in Italia del nuovo smartphone HONOR 70 Lite, un prodotto di fascia media con piattaforma Qualcomm Snapdragon 5G che punta soprattutto sul design, sul comparto fotografico, sulla generosa batteria da 5000 mAh e sul rapporto qualità prezzo.

HONOR 70 Lite offre uno schermo FullView LCD TFT 20:9 da 6,5 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e certificazione TÜV Rheinland, con tecnologia integrata che riduce la luce blu dannosa per gli occhi. A bordo una piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 480+ con connettività 5G, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile). Lo smartphone può convertire fino a 3 GB di memoria interna in RAM, espandendo quest’ultima per offrire un’esperienza più fluida: grazie a RAM Turbo il sistema impedisce che i processi in background vengano terminati, consentendo agli utenti di eseguire più app allo stesso tempo e più rapidamente.

HONOR 70 Lite offre una fotocamera anteriore da 8 MP per selfie e videochiamate e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, affiancato da sensori secondari da 2 MP per gli scatti macro e la profondità di campo. Non manca il supporto alla funzione di registrazione video Dual-View, che permette di catturare due prospettive sfruttando allo stesso tempo la fotocamera anteriore e quella posteriore.

Secondo il produttore, la batteria da 5000 mAh garantisce fino a 19 ore di riproduzione video online, 26 ore di streaming musicale, 14 ore di gioco o 52 ore di chiamate, permettendo dunque di arrivare a sera senza problemi anche con un utilizzo intenso. A batteria scarica interviene la ricarica cablata HONOR SuperCharge da 22,5 W.

Questa la scheda tecnica completa di HONOR 70 Lite:

display FullView LCD TFT 20:9 da 6,5 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate fino a 90 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 480+ con CPU octa-core (2 A76 a 2,2 GHz + 6 A55 a 1,9 GHz) e GPU Adreno 619

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8), sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4) e sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.1, NFC, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C

lettore d’impronte laterale

batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 22,5 W

sistema operativo: Magic UI 6.1 basata su Android 12

dimensioni e peso: 163,66 x 75,13 x 8,68 mm, 194 g

Il design a bordi piatti conferisce a HONOR 70 Lite un aspetto deciso che va sposarsi con gli angoli arrotondati dei quattro lati, per garantire una presa confortevole. L’aspetto generale ricorda un po’ quello di HONOR X8 5G, sia nella parte posteriore con il modulo fotografico squadrato con quattro obiettivi (uno è in realtà il flash LED), sia in quella anteriore con il piccolo notch a goccia che fa spazio alla fotocamera anteriore.

Prezzo e offerta di lancio di HONOR 70 Lite

HONOR 70 Lite è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale HiHonor nella sola configurazione 4-128 GB e nelle colorazioni Midnight Black, Ocean Blue e Titanium Silver. Lo smartphone viene proposto con un’offerta di lancio che prevede un prezzo di 269,90 euro che comprende le cuffie wireless HONOR Earbuds 2 Lite in versione bianca, normalmente in vendita al prezzo consigliato di 69,90 euro. Se siete interessati potete recarvi qui e approfittare della spedizione gratuita e della possibilità di dividere il pagamento in tre rate senza interessi.

