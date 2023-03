L’inizio della primavera porta un bel rinnovamento delle offerte ho. Mobile. L’operatore virtuale lancia infatti tre nuove offerte ricchissime di giga pensate per chi proviene da Iliad e da alcuni operatori virtuali: vediamo cosa offrono, quanto costano e come attivarle.

Come attivare le nuove offerte ho. Mobile

Le nuove offerte ho. Mobile sono disponibili fino al 30 aprile 2023, sono tutte particolarmente ricche di giga e hanno un costo inferiore ai 10 euro al mese. Possono essere attivate da coloro che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Lycamobile, Optima, Rabona Mobile, Tiscali, Spusu e altri operatori virtuali (la lista completa è disponibile sul sito). Ecco cosa offrono nel dettaglio:

ho. 6,99 130 giga : minuti di chiamate illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 130 giga di Internet 4G (velocità fino a 30 Mbps) a 6,99 euro al mese, con attivazione gratuita e SIM gratuita – qui per attivarla

: minuti di chiamate illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e di Internet 4G (velocità fino a 30 Mbps) a al mese, con attivazione gratuita e SIM gratuita – qui per attivarla ho. 7,99 180 giga : minuti di chiamate illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 180 giga di Internet 4G (velocità fino a 30 Mbps) a 7,99 euro al mese, con attivazione gratuita e SIM gratuita – qui per attivarla

: minuti di chiamate illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e di Internet 4G (velocità fino a 30 Mbps) a al mese, con attivazione gratuita e SIM gratuita – qui per attivarla ho. 9,99 230 giga: minuti di chiamate illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 230 giga di Internet 4G (velocità fino a 30 Mbps) a 9,99 euro al mese, con attivazione gratuita e SIM gratuita – qui per attivarla

Tutte e tre le nuove offerte includono i servizi aggiuntivi SMS ho. chiamato, avviso di chiamata, trasferimento di chiamata, navigazione in hotspot e il numero 42121 per il credito residuo. Possono essere sottoscritte online mantenendo il vecchio numero di telefono e attivate in autonomia attraverso l’app ho. Mobile, senza spese di spedizione della SIM o costi di attivazione: va pagata solamente la prima mensilità in anticipo. Le SIM possono essere acquistate e pagate online con spedizione a domicilio, oppure ritirate e pagate in edicola con contanti o carta.

