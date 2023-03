Anche Google Messaggi di tanto in tanto riceve delle nuove funzionalità da parte del team di sviluppatori del colosso di Mountain View e tra le novità in arrivo pare vi siano modifiche all’interfaccia utente di questa popolare applicazione.

In particolare, gli sviluppatori sono impegnati in un lavoro volto al miglioramento dell’esperienza offerta dal registratore vocale attraverso un’interfaccia ridisegnata.

Come dovrebbe cambiare l’app Google Messaggi

In questo momento è possibile registrare un messaggio vocale tenendo premuta l’icona del microfono fino a quando non è finito il memo. Gli utenti hanno la possibilità di annullare la registrazione con uno scorrimento in qualsiasi momento mentre la durata è indicata a sinistra della barra e, una volta terminato, il messaggio viene inserito nel campo di testo con la possibilità di ascoltarlo ed eliminarlo.

Nel nuovo design, che lo staff di 9to5Mac è riuscito ad abilitare, gli utenti devono toccare una nuova icona circolare e questa modifica consente di distinguere con chiarezza tale funzione dal vicino microfono di Gboard. Una volta premuta questa icona, Google Messaggi inizia a registrare e sotto l’indicatore del tempo trascorso c’è un’anteprima dell’audio con l’interfaccia a forma d’onda.

Nella parte bassa si trovano quindi i controlli della registrazione: al centro è presente quello per avviare o interrompere la registrazione (che, al momento giusto, consente di riprodurre il messaggio vocale) mentre ai lati vi sono il tasto per riavviare e quello per terminare la registrazione e procedere all’invio del messaggio.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa nuova interfaccia sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Potete provare le ultime novità di Google Messaggi per Android aderendo al relativo programma beta (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’app può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: