Google consente da tempo di aggiungere compleanni e altri anniversari nell’account, ma finora le relative notifiche non sono state gestite particolarmente bene. Ora sembra che la società stia finalmente migliorando questo aspetto in Google Calendar attraverso l’aggiunta di promemoria personalizzati opzionali.

Google Calendar a breve potrebbe supportare promemoria di compleanno personalizzati

L’utente di Twitter @AssembleDebug riferisce che Google sta realizzando l’interfaccia utente che renderà molto più pratico aggiungere i compleanni dei contatti e impostare i relativi promemoria nell’app Google Calendar. La novità di presenterà con un apposito pop-up all’avvio del calendario che consentirà di aggiungere compleanni con l’opzione per ricevere promemoria. Ecco l’implementazione attuale.

La scheda relativa al compleanno ora include un pulsante di modifica, il menu per eliminare, duplicare e copiare l’evento, la possibilità di scegliere la data e l’ora per il promemoria e di aggiungerne altri in successione.

Secondo quanto riportato la funzionalità è attualmente in fase di sviluppo nella versione 2023.08.2-511758217-release dell’app e può essere attivata solo modificando alcuni flag, tuttavia potrebbe diventare disponibile per tutti prossimamente.

Google sta aggiungendo gli avvisi dei compleanni anche nell’app Google Contatti insieme a un nuovo design su tablet.

