Unieuro lancia tante nuove offerte con il volantino “Fioriscono gli sconti”, disponibile online e nei negozi fino al 30 marzo 2023. La promozione tocca centinaia di prodotti tech, ma qui in basso ci concentriamo sulle migliori proposte riguardanti smartphone e tablet Android: partiamo subito.

Le migliori offerte Android disponibili da Unieuro

Il nuovo volantino “Fioriscono gli sconti” è disponibile fino al 30 marzo 2023 e include tante offerte sulla tecnologia: oltre alle proposte che toccano smart TV, notebook, elettrodomestici e non solo, troviamo una bella quantità di sconti sui prodotti del robottino. Sono coperte praticamente tutte le fasce di prezzo: chi punta alla fascia alta può optare per Samsung Galaxy S23 (128 o 256 GB), mentre scendendo un po’ ci sono diversi esponenti della fascia media, come HONOR Magic5 Lite e Redmi Note 12, e della fascia bassa, come Samsung Galaxy A13 o OPPO A54s. Gli sconti sui tablet si concentrano sui prodotti Samsung, ma alle cifre più basse si spazia anche per altri marchi.

Senza ulteriori indugi vi lasciamo a una selezione delle migliori offerte Android di Unieuro.

Offerte smartphone Android Unieuro

Offerte tablet Android Unieuro

Questa era solo una selezione delle migliori offerte Unieuro riguardanti gli smartphone e i tablet Android. Per scoprire tutti gli sconti dell’iniziativa “Fioriscono gli sconti” potete cliccare sul link qui in basso. Siete riusciti a trovare qualche prodotto di vostro interesse?

Tutte le offerte Fioriscono gli sconti Unieuro

