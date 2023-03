I più recenti smartphone di Google sono tra i migliori nel panorama Android, anche perché ricevono continuamente nuove funzionalità. Proprio per il fatto che offrono molte funzionalità, a volte capita che gli smartphone Google Pixel riservino qualche bug.

Non è passato molto tempo dall’ultimo “mostruoso” problema in cui Alien causava il riavvio di Google Pixel 7 e 7 Pro, eppure oggi stanno germogliando nuove segnalazioni di bug, secondo le quali questi dispositivi non salvano le foto scattate utilizzando lo zoom periscopio.

Google Pixel 7 non salva le foto catturate con la fotocamera periscopio

Su Reddit stanno arrivando segnalazioni di utenti che quando scattano una foto utilizzano lo zoom periscopio a un livello di ingrandimento di circa 5x, lo smartphone esita per un po’ come se stesse salvando l’immagine catturata, ma purtroppo si tratta solo di un’illusione per alcuni utenti, poiché in realtà l’immagine non compare nella galleria.

Gli utenti interessati stanno segnalando di aver riscontrato l’inconveniente su Android 13 QPR2 e anche sulla build di anteprima per sviluppatori di Android 14.

Il bug non coinvolge tutti gli utenti Google Pixel 7, ma sembra interessare i dispositivi che eseguono la versione 8.7.250.494820638.44 dell’app Google Camera.

Secondo alcuni registri di sistema sembra che il problema sia causato dalla funzionalità HDR, quindi in teoria basterebbe disattivarla fino a quando Google non risolverà la questione.

Leggi anche: Migliori smartphone Google, ecco quali Pixel comprare ad Marzo 2023