Non siete interessati al 5G? Allora OPPO Reno8 T potrebbe essere lo smartphone che fa per voi grazie all’offerta disponibile in queste ore su Amazon. Il dispositivo Android viene proposto nelle due colorazioni Midnight Black (con lavorazione OPPO Glow) e Sunset Orange (in pelle vegana) con uno sconto di 60 euro rispetto al listino consigliato.

OPPO Reno8 T è già in offerta su Amazon

OPPO Reno8 T è stato lanciato nel nostro Paese solo un mesetto fa, ma è già disponibile su Amazon con un’interessante offerta, che include anche un piccolo omaggio: insieme allo smartphone viene incluso un pratico supporto auto magnetico, utile da agganciare alle bocchette per l’aria.

Reno8 T dispone di un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 90 Hz e vetro Gorilla Glass 5, ed è mosso dal SoC MediaTek Helio G99 a 6 nm, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD). Il chipset non supporta la connettività di quinta generazione, ma potete comunque contare su 4G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm.

Il comparto fotografico vede la presenza di quattro sensori in tutto: sul retro abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale da 100 MP e una coppia di sensori da 2 MP per le macro e gli scatti monocromatici. Per selfie e videochiamate è disponibile una singola fotocamera da 32 MP integrata nello schermo tramite foro. Non mancano lettore d’impronte laterale e speaker stereo. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata SuperVOOC da 33 W. Lo smartphone offre Android 13 con ColorOS 13.

OPPO Reno8 T è stato lanciato circa un mese fa al prezzo consigliato di 399,99 euro, ma ora potete acquistarlo in offerta su Amazon a 339,99 euro con supporto auto in omaggio e spedizione inclusa (anche in un giorno se siete abbonati Prime). In sconto ci sono entrambe le colorazioni: sia la più classica Midnight Black con la caratteristica lavorazione OPPO Glow, sia la più particolare Sunset Orange con pelle vegana. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso.

Acquista OPPO Reno8 T in offerta

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone OPPO, la classifica