Google Contatti non rientra tra le applicazioni a cui il team di sviluppatori del colosso di Mountain View dedica più attenzioni ma, ad ogni modo, è una delle app più usate dagli utenti, essendo molto comoda per la gestione dei contatti sullo smartphone.

Alla fine dello scorso anno l’app si è arricchita di una nuova scheda “In evidenza” e di recente gli sviluppatori hanno deciso di aggiungere ad essa una sezione, chiamata “Per te”, che fornisce agli utenti una comoda funzionalità.

Niente più brutte figure con Google Contatti

Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita di dimenticarsi di fare gli auguri a un amico o a un familiare per il suo compleanno, con il conseguente inevitabile imbarazzo.

Ebbene, grazie alla nuova funzionalità di Google Contatti ciò non dovrebbe più accadere: la sezione Per te (che si va a posizionare tra Preferiti e Recenti), infatti, è stata realizzata per mostrare i compleanni in arrivo.

Gli utenti visualizzeranno l’immagine del profilo e il nome del contatto, oltre che la data e un conto alla rovescia e, attraverso apposite scorciatoie, avranno la possibilità di chiamare o inviare messaggi di testo.

Si tratta di una funzionalità simile a quella già implementata in Google Messaggi e che pare sia stata introdotta con la versione 4.2 di Google Contatti.

E sempre a proposito di questa applicazione, il team di sviluppatori ha anche introdotto un sondaggio in-app per chiedere agli utenti quanto ritengano utile la scheda In evidenza per trovare e connettersi facilmente con le persone. In particolare, Google chiede quale aspetto venga ritenuto più utile tra Visualizzati di recente, Per te, Preferiti e Aggiunti di recente e invita gli utenti a suggerire altre informazioni che potrebbero essere aggiunte.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Google Contatti per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: