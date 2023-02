Il team di WhatsApp ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento nel canale beta della nota app di messaggistica, continuando a lavorare sulla risoluzione di bug e l’introduzione di nuove funzionalità nella versione per Android.

L’aggiornamento porta WhatsApp in beta alla versione 2.23.4.18 e, sebbene non aggiunga all’apparenza nuove funzioni subito fruibili, ci permette di dare un’occhiata ad una particolare novità attualmente in sviluppo e che vedremo nelle versioni successive.

Le novità di WhatsApp Beta 2.23.4.18

Grazie al solito lavoro di WABetaInfo abbiamo la conferma che il team di WhatsApp sta continuando allo sviluppo delle immagini di profilo nei gruppi, funzionalità già introdotta da qualche tempo sulla versione dell’applicazione per iOS.

Come potete notare dallo screenshot in alto, ogni messaggio inviato in un gruppo verrà accompagnato dalla foto profilo del relativo mittente, rendendo la visualizzazione della chat più immediata soprattutto nel caso di gruppi numerosi o in presenza di contatti con lo stesso nome.

Se un determinato contatto non possiede una foto profilo, o l’ha nascosta tramite le impostazioni di privacy, verrà visualizzato l’avatar di default, che prenderà lo stesso colore assegnato al contatto nella conversazione, rendendo in ogni caso più agevole la lettura anche in assenza di una fotografia.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare la versione 2.23.4.18 di WhatsApp Beta potete farlo registrandovi all’apposito canale sul Play Store, raggiungibile collegandovi a questo indirizzo direttamente dal vostro smartphone.

In alternativa potete anche procedere al download manuale dell’APK dell’ultima versione in beta direttamente da APKMirror, per il quale vi rimandiamo a questo indirizzo.

