Google Pixel 6a è disponibile in super offerta su eBay con uno sconto di 120 euro rispetto al listino. A queste cifre vale la pena di considerare il “pixellino” per un regalo di Natale in ritardo: vediamo come approfittarne.

Google Pixel 6a in super offerta su eBay: guardate che prezzo

Google Pixel 6a è lo smartphone di fascia media della casa di Mountain View: ha in comune diversi tratti con il fratello maggiore Pixel 6, come ad esempio il SoC Google Tensor, ma per forza di cose qualche rinuncia deve pur farla per scendere con il prezzo finale (459 euro contro i 649 euro richiesti alle loro rispettive uscite). Lo smartphone mette a disposizione 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna UFS 2.2 e uno schermo compatto, con un pannello OLED 20:9 da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+, anche se il refresh rate si ferma purtroppo a 60 Hz. Quest’ultimo costituisce sostanzialmente il “punto debole” della proposta di Google, ma se la frequenza di aggiornamento del display non è un problema, potreste godervi appieno l’esperienza Pixel a una cifra contenuta.

Il dispositivo offre poi una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX363 Dual Pixel da 12,2 MP (f/1.7) con PDAF e OIS e un sensore ultra-grandangolare IMX386 da 12 MP, una fotocamera anteriore con sensore IMX355 da 8 MP, connettività 5G (dual SIM con eSIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. A bordo una batteria da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 18 W.

Google Pixel 6a è stato lanciato nel mese di luglio 2022 al prezzo consigliato di 459 euro, ma potete acquistarlo su eBay al prezzo di 339 euro nella colorazione Grigio antracite. Lo smartphone è venduto e spedito da un negozio affidabile, per cui nessuna sorpresa. Se siete interessati all’acquisto non dovete fare altro che seguire il link qui in basso:

Acquista Google Pixel 6a in offerta su eBay

Leggi anche: Recensione Google Pixel 6a