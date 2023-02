L’enorme successo di WhatsApp è dovuto in parte anche al grande supporto che il suo team di sviluppatori è in grado di garantire agli utenti, introducendo sempre nuove funzionalità e risolvendo i vari bug man mano che vengono riscontratati, in modo da garantire un’esperienza via via più ricca e personalizzabile.

Un esempio è rappresentato dalle 4 novità annunciate in via ufficiale nei giorni scorsi, tra le quali vi è anche la possibilità di realizzare un proprio avatar da condividere con gli amici o usare come immagine del profilo.

Arrivano nuovi adesivi per WhatsApp

Un avatar su WhatsApp è un’espressione digitale che rappresenta l’utente, che lo può personalizzare direttamente dalle impostazioni dell’app scegliendo la forma, il colore, i vestiti e vari accessori.

Una volta creato il proprio avatar, è possibile usarlo come foto del profilo e viene generato automaticamente un set di adesivi e, grazie a un recente aggiornamento lato server, ora è possibile condividere nuovi adesivi:

Se il numero di adesivi disponibili nel pacchetto avatar rimane lo stesso, le modifiche apportate hanno aggiunto più profondità e personalità, andando a ridisegnare (e sostituire) alcuni adesivi per migliorarne l’aspetto visivo e garantire che riflettano la vasta gamma di emozioni ed espressioni che gli utenti desiderano trasmettere ai loro amici.

C’è da tenere presente che se non si dispone di questi nuovi adesivi è possibile provare ad aggiornare l’avatar all’interno delle impostazioni dell’app (l’applicazione genera l’ultima versione disponibile per il pacchetto di adesivi avatar).

Il nuovo pacchetto di adesivi è già disponibile per tutti gli utenti sia su Android che su iOS.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile dell’app per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.

