Con i Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra ha debuttato la One UI 5.1, aggiornamento intermedio della One UI 5.0 basata su Android 13 che sta portando alcune nuove funzionalità su tutti gli smartphone supportati.

La velocità di Samsung nell’aggiornare i propri smartphone è invidiabile: la nuova versione dell’interfaccia, ha già raggiunto molti top gamma delle generazioni precedenti e sta continuando a raggiungere sempre più dispositivi del colosso sudcoreano. Tuttavia, l’aggiornamento sembra causare molti problemi, e in alcuni casi anche piuttosto strani, ad alcuni utenti.

One UI 5.1: non è tutto oro ciò che luccica

Al netto dei Galaxy S23, usciti dalla fabbrica con a bordo la nuova One UI 5.1, sono già molti gli smartphone di casa Samsung che hanno ricevuto questo aggiornamento software che, sebbene porti con sé alcune nuove funzionalità, in fin dei conti può essere visto come un aggiornamento minore; il sistema operativo vero e proprio, infatti, resta Android 13 come per la vecchia One UI 5.0.

L’aggiornamento ha recentemente iniziato a raggiungere i vari Galaxy S20, S21, S22, Galaxy Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3 e Z Flip3 e in rete, nei giorni che hanno seguito gli aggiornamenti, sono iniziate a spuntare come funghi sempre più segnalazioni relative a problematiche riscontrate dagli utenti dopo avere aggiornato il proprio smartphone.

L’aggiornamento alla One UI 5.1 ha causato problemi con la durata della batteria, problemi con alcune funzionalità e ha anche, a volte, compromesso l’usabilità dello smartphone.

Tra una discussione (in costante crescita) sul forum della community di Samsung, discussioni su Reddit e post su Twitter, scopriamo segnalazioni di utenti in possesso di uno dei Samsung Galaxy S22 o di un Samsung Galaxy Z Fold4 (questa la segnalazione) che hanno riscontrato un impatto notevole (in peggio) sulla durata della batteria dopo l’aggiornamento.

A quanto pare, il problema potrebbe derivare da un anomalo aumento dei consumi da parte dell’app Tastiera di Samsung; in alcuni casi, a onor del vero, non sembra esserci un chiaro colpevole.

Tra le segnalazioni rientrano anche un buon numero di bug, anche strani, che coinvolgono anche altri smartphone del colosso sudcoreano, come Galaxy S21 Ultra:

Routine di Bixby che non si interrompono automaticamente ma vanno interrotte manualmente (un utente Reddit sostiene di avere “risolto” disabilitando tutte le routine e riabilitandole).

Problemi con Color Palette (il colore dinamico, canone del Material You in salsa Samsung) che non si applica a tutte le parti del sistema.

Nome del dispositivo modificato in una lunga stringa casuale di lettere e numeri (come si può vedere dal tweet seguente).

Sicuramente, vista la celerità di rilascio degli aggiornamenti, il colosso sudcoreano correrà presto ai ripari rilasciando un nuovo aggiornamento funzionante della propria One UI 5.1 su tutti gli smartphone coinvolti, ovvero (finora) gli ex top gamma.

Tuttavia, nel caso in cui abbiate ricevuto la segnalazione della presenza dell’aggiornamento sul vostro smartphone, vi consigliamo di aspettare prima di procedere con l’installazione. Nel caso in cui, invece, abbiate già installato l’aggiornamento, fateci sapere se riscontrate questi problemi: il box dei commenti è a vostra disposizione.

