In queste ore, PosteMobile, apprezzatto operatore virtuale di telefonia mobile gestito da Postepay S.p.A. (facente capo al Gruppo Poste Italiane) e attivo su rete Vodafone, ha reso disponibile all’attivazione attraverso il proprio sito ufficiale una nuova offerta decisamente interessante per la ricchezza del bundle proposto ad un prezzo davvero niente male: Creami EXTRA WOW 300.

PosteMobile Creami EXTRA WOW 300: info e costi

Senza perderci in vuoti preamboli, scopriamo subito quello che la nuova offerta telefonica PosteMobile Creami EXTRA WOW 300 mette sul piatto e a quali condizioni economiche.

Come il nome lascia facilmente intuire, il bundle di dati è ricchissimo: sono ben 300 i GB inclusi ogni mese per navigare su rete 4G+ Vodafone con velocità massima limitata a 300 Mbps.

Ma non è tutto: i credit compresi per chiamate e SMS sono illimitati, pertanto i clienti potranno telefonare e sfruttare i cari vecchi messaggi di testo senza alcun problema.

Tra gli altri servizi inclusi nell’offerta, è opportuno segnalare: “Ti cerco”, “Richiama ora”, avviso di chiamata, controllo del credito residuo al numero 401212 e navigazione hotspot.

Tutto ciò viene proposto a fronte di un costo del rinnovo mensile pari a 11,99 euro. Alla voce “altri costi” vanno sicuramente inseriti quelli per l’attivazione online, che comprendono 10 euro per la SIM e 20 euro di prima ricarica che serve altresì al pagamento del primo canone mensile.

Come attivare la nuova offerta PosteMobile

Se quanto detto è bastato a farvi decidere di sottoscrivere l’offerta descritta, è bene che sappiate che PosteMobile Creami EXTRA WOW 300 è disponibile all’attivazione esclusivamente online tramite il sito ufficiale dell’operatore virtuale. In ogni caso, non manca la possibilità di scegliere se completare l’acquisto in totale autonomia oppure farsi assistere da un operatore prenotando un ricontatto telefonico.

Per maggiori informazioni o per procedere all’attivazione non dovete fare altro che cliccare sul link sottostante:

Acquista PosteMobile Creami EXTRA WOW 300 a 11,99 euro al mese

