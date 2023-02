Giornata poco piacevole quella di oggi 5 febbraio 2023 per numerosi utenti TIM. Sono numerose infatti le segnalazioni relative a disservizi che stanno rendendo difficile l’uso dello smartphone a molti utenti in tutta Italia. Se dunque non riuscite a chiamare, mandare SMS o più semplicemente navigare con la rete dati mobili, non preoccupati il problema non è il vostro telefono ma la vostra linea. Vediamo più nel dettaglio cosa sta succedendo.

I problemi sembrano ripercuotersi anche sugli operatori virtuali che si appoggiano a TIM, non è un caso che anche Coopvoce non funziona.

TIM non funziona: down 5 febbraio 2023

Si va dall’impossibilità di effettuare telefonate all’assenza completa di segnale, che rende impossibile, ovviamente, anche la navigazione Internet. Non c’è una zona d’Italia più o meno colpita, i disservizi sono diffusi lungo tutto lo stivale. I problemi maggiori sembrano comunque provenire dalle grandi città, tra cui Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali da parte dell’operatore che, probabilmente, sta già intervenendo per ripristinare la situazione. Aggiorneremo questa pagina non appena ci saranno novità.

Se invece pensate che TIM non funzioni per un motivo diverso da un disservizio, potete dare un occhio alla nostra guida.