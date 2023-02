Il mese di febbraio prende il via con una nuova imperdibile promozione di MediaWorld. Si tratta di SCONTO SUBITO FINO A 300€. La promo garantisce uno sconto immediato sui prodotti aggiunti al carrello che va a sommarsi ad ulteriori promozioni in scorso. L’offerta può, quindi, rappresentare la scelta giusta per acquistare un nuovo smartphone Android o un qualsiasi altro prodotto tech tra le proposte del listino MediaWorld.

Per sfruttare la promozione c’è tempo fino al prossimo 5 di febbraio. Il meccanismo è semplicissimo. Basta aggiungere al carello un prodotto o più prodotti per ottenere uno sconto immediato (l’importo minimo è di 250 euro). Vediamo i dettagli completi della nuova offerta disponibile da oggi sullo store online di MediaWorld:

Fino a 300 euro di extra sconto con la nuova promozione di MediaWorld

La promozione SCONTO SUBITO FINO A 300€ lanciata da MediaWorld consente di ottenere uno sconto fino a 300 euro sull’acquisto di un gran numero di prodotti tech. Basterà aggiungere il prodotto desiderato al carrello per registrare l’applicazione immediata di un extra sconto che andrà a ridurre l’importo effettivo da pagare. Lo sconto aggiuntivo applicato da MediaWorld dipenderà dal valore complessivo del carrello secondo questo schema:

Sconto di 300 euro con una spesa di almeno 1500 euro

con una spesa di almeno Sconto di 200 euro con una spesa di almeno 1000 euro

con una spesa di almeno Sconto di 80 euro con una spesa di almeno 500 euro

con una spesa di almeno Sconto di 40 euro con una spesa di almeno 250 euro

Naturalmente, tra i dispositivi protagonisti della nuova campagna promozionale di MediaWorld troviamo gli smartphone Android con la possibilità per gli utenti di acquistare un top di gamma con uno sconto extra di 200/300 euro o un mid-range con uno sconto extra di 40/80 euro. Le opportunità da sfruttare sono diverse con tanti modello di fascia alta e media da acquistare a prezzo ridotto.

Ecco alcuni dei modelli più interessanti attualmente acquistabili a prezzo scontato da MediaWorld:

I prezzi indicati nell’elenco sono comprensivi dello sconto applicato dalla promozione MediaWorld valida fino al prossimo 5 di febbraio. Ricordiamo che scegliendo di affidarsi allo store MediaWorld per gli acquisti è possibile beneficiare della consegna gratuita oppure del ritiro gratuito in negozio (previa disponibilità del prodotto desiderato). Per quanto riguarda il pagamento c’è la possibilità di optare per il finanziamento a tasso zero oppure per il pagamento in 3 rate senza interessi, con checkout veloce, tramite PayPal.

La nuova promozione SCONTO SUBITO FINO A 300€ di MediaWorld, come sottolineato in precedenza, non si limita ai soli smartphone ma si estende su diverse altre categorie di prodotto. Gli sconti sono disponibili anche per tablet Android, smartwatch, cuffie e altri accessori oltre che per notebook e altri prodotti tech. Per scoprire i prodotti in promozione vi consigliamo, quindi, di accedere subito allo store di MediaWorld, raggiungibile dal link qui di sotto, e scegliere la categoria di vostro interesse. Ripetiamo che lo sconto aggiuntivo è valido fino al prossimo 5 di febbraio o fino ad esaurimento scorte.

>> Scopri qui i prodotti in offerta da MediaWorld <<