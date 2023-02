Nelle ultime ore sul sito web dell’azienda sono apparsi nuovi annunci per la ricerca di personale, da impiegare presso alcuni Iliad Store che attualmente non esistono, segno di come sia prevista l’apertura di quattro nuovi negozi ufficiali del brand; scopriamo dove sorgeranno.

Iliad prevede l’apertura di quattro nuovi negozi, ecco dove

Cosenza, Messina, Parma e Pisa, queste stando ai nuovi annunci lavorativi pubblicati sono le location scelte dall’azienda per l’apertura dei nuovi Iliad Store, gli annunci lavorativi menzionano le città ma senza dare, rispetto alle analoghe iniziative passate, alcun riferimento sulla precisa ubicazione degli store presumibilmente in apertura. Non è detto dunque che le nuove aperture avranno luogo nel centro delle menzionate città, ma potrebbero anche nascere all’interno di centri commerciali presenti in provincia.

A differenza dei diversi corner sparsi in tutta Italia, negli store i clienti hanno sempre a disposizione un addetto vendita con il quale interfacciarsi per qualunque esigenza; l’apertura di questi nuovi punti vendita farà salire a 35 il numero totale degli Store Iliad presenti nel nostro Paese, considerando che la lista attuale che riportiamo di seguito ne contiene 31:

5 a Milano

1 a Venezia

3 a Torino

1 a Genova

4 a Roma

2 a Napoli

1 a Catania

2 a Bari

1 a Bologna

2 a Firenze

1 a Palermo

1 a Modena

1 a Quartucciu (Cagliari)

1 a Pescara

1 a Rimini

1 a Brescia

1 a Padova

1 a Orio al Serio (Bergamo)

1 a Verona

Le figure lavorative ricercate per l’apertura dei nuovi Iliad Store sono quelle di Store Manager e Store Consultant, per tutte le informazioni tra cui requisiti e modalità di candidatura, potete fare riferimento al link in fonte.

