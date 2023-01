Samsung ha lanciato sul proprio store ufficiale una nuova promozione che ha come protagonista l’intera gamma Samsung Galaxy S22.

Fino al prossimo 31 gennaio sarà possibile acquistare uno dei tre smartphone di punta, presentati all’inizio del 2022 dal colosso sudcoreano, con un extra sconto del 5% (utilizzabile tramite un codice sconto) rispetto al prezzo di vendita, già in promozione in alcuni casi. Scopriamo tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S22: tutti con extra sconto su Samsung Shop

Come anticipato in apertura, il Samsung Shop ha lanciato una nuova promozione, l’ennesima del mese di gennaio, che consente di acquistare uno tra Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra usufruendo di un ulteriore sconto del 5% rispetto al prezzo di vendita del momento.

Per potere usufruire dello sconto extra, sarà sufficiente aggiungere uno degli smartphone a carrello e applicare il codice sconto S22EXTRA5 che farà scendere il totale di un ulteriore 5% rispetto al totale precedente.

Giusto per fare alcuni esempi, al momento della stesura dell’articolo è possibile acquistare un Samsung Galaxy S22 in configurazione 8+128 GB al prezzo di invece di 835,05 invece di 879,00 euro, un Samsung Galaxy S22+ in configurazione 8+128 GB al prezzo di 721,65 euro invece di 1079,00 euro (questo perché, di base, è già in offerta a 849,00 euro, con 230 euro di sconto). Infine, il Samsung Galaxy S22 Ultra in configurazione 12+256 GB è acquistabile al prezzo di 891,65 euro invece di 1379,00 euro (questo perché, di base, è già in offerta a 1049,00 euro, con ben 330 euro di sconto).

Questa potrebbe essere un’occasione per portarsi a casa a un buon prezzo uno dei top gamma 2022 di Samsung, a ridosso del lancio dei prossimi Galaxy S23 che, tuttavia, potrebbero essere decisamente più costosi dei predecessori.

Per maggiori informazioni sulla promozione, vi rimandiamo nuovamente alla pagina dedicata sullo store ufficiale del colosso sudcoreano, rammentandovi che l’offerta sarà valida, salvo esaurimento scorte, fino al prossimo 31 gennaio 2023, esclusivamente online. Vi ricordiamo poi che, sempre sul Samsung Shop sono attive altre promozioni di cui avevamo parlato in precedenza.

