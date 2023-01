Se state cercando un paio di nuove cuffie true wireless di qualità e non volete spingervi fino ai 249 euro richiesti per le Apple AirPods Pro 2, potete dare un’occhiata all’offerta Amazon riguardante le Samsung Galaxy Buds2 Pro. Le cuffie del produttore sud-coreano sono proposte con uno sconto di 70 euro rispetto al listino.

Ottimo prezzo per le Samsung Galaxy Buds2 Pro grazie a questa offerta Amazon

Le Samsung Galaxy Buds2 Pro sono cuffie true wireless presentate nel mese di agosto 2022 in compagnia degli ultimi smartphone pieghevoli (Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4) e degli smartwatch Galaxy Watch5 e Watch5 Pro. Vanno a migliorare sotto diversi aspetti il modello uscito l’anno precedente: mettono a disposizione la cancellazione attiva del rumor (ANC), grazie alla quale è possibile ascoltare la musica o conversare senza rumori esterni o distrazioni (per non isolarsi completamente c’è la funzione suono ambientale, utile per strada), altoparlanti personalizzati coassiali a 2 vie (tweeter + woofer) e tre microfoni (due esterni e uno interno), utili anche per il riconoscimento vocale. Offrono connettività Bluetooth 5.3 con switch automatico (con dispositivi Samsung) e codec Samsung seamless (SSC HiFi).

Sono dotate di comandi touch, giroscopio, accelerometro, sensore di prossimità (per interrompere e riprendere automaticamente la riproduzione), sensore Hall e certificazione IPX7 contro l’acqua (immersione in acqua dolce fino a 1 metro per 30 minuti), perfetta per le sessioni di allenamento più dure e per non temere la pioggia. Le batterie sono da 61 mAh e consentono una riproduzione fino a 5 ore con ANC attivato o fino a 8 ore con ANC disattivato; in chiamata si arriva fino a 3,5 ore con ANC attivo e 4,5 ore con ANC disattivato. Con le ricariche della custodia (515 mAh), si può arrivare rispettivamente a 18 o 29 ore di riproduzione musicale o fino a 14 o 15 ore di telefonate.

Le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro sono state lanciate a fine agosto 2022 al prezzo consigliato di 229 euro, ma potete acquistarle in offerta su Amazon a 159 euro, con spedizione gratuita ed eventuale rateizzazione a tasso zero. Vi lasciamo al link per procedere:

Acquista Samsung Galaxy Buds2 Pro in offerta

Leggi anche: Recensione Galaxy Buds2 Pro