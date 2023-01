Amazon ci regala quest’oggi un’offerta davvero interessante per chi è alla ricerca di uno smartwatch con connettività LTE, utile per “sostituire” almeno temporaneamente lo smartphone durante gli allenamenti e non solo. Sul noto sito è disponibile Samsung Galaxy Watch4 44 mm LTE al minimo storico: vediamo come approfittarne.

Allenamenti senza smartphone: c’è Samsung Galaxy Watch4 LTE in super offerta a metà prezzo

Su Amazon è disponibile Samsung Galaxy Watch4 in offerta, in particolare nella versione nera da 44 mm con connettività LTE. Lo smartwatch Wear OS è uscito sul mercato italiano alla fine dell’estate 2021, ma a questo prezzo è ancora in grado di dare grandi soddisfazioni grazie alle tante funzionalità pensate dal produttore sud-coreano e alle specifiche tecniche: a bordo abbiamo un display rotondo Super AMOLED da 1,4 pollici a risoluzione 450 x 450, il SoC Exynos W920 a 5 nm affiancato da 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, una batteria da 361 mAh e il sistema operativo One UI Watch (basato su Wear OS) con diversi servizi come Samsung Pay, SmartThings e Samsung Health, compatibile con più di 100 diverse attività fisiche.

A disposizione Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n a doppia banda, NFC, LTE (in questa versione), GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, sensore per il rilevamento del battito cardiaco barometro, giroscopio, sensore geomagnetico (bussola), sensore di luminosità, bioactive, elettrocardiogramma (solo con smartphone Samsung) e sensore a bio impedenza per misurare la composizione corporea, oltre che SpO2. Galaxy Watch4 offre le gesture per la navigazione all’interno del sistema, ma contrariamente alla versione Classic (in copertina) non dispone di ghiera fisica. Rispetto a quest’ultima guadagna per quanto riguarda il peso, che si ferma a 30 g nella versione da 44 mm (contro i 50 di quella Classic).

Samsung Galaxy Watch4 44 mm LTE è stato lanciato al prezzo consigliato di 349 euro, ma grazie all’offerta Amazon è possibile portarselo a casa a quasi metà prezzo: è disponibile sul sito a 189,90 euro, con uno sconto del 46% e consegna in un giorno per gli abbonati Prime. Per acquistarlo basta seguire il link qui sotto, ma per eventuali indecisioni c’è sempre la nostra recensione.

In copertina Samsung Galaxy Watch4 Classic

