Blackview, brand specializzato nella realizzazione di rugged phone, ha annunciato la disponibilità di due nuovi dispositivi, immediatamente protagonisti di una promozione di lancio davvero sensazionale. Il primo è lo smartphone Blackview BV9200, dotato di una serie di soluzioni particolarmente interessanti vista la tipologia di prodotto, il secondo è un tablet, lanciato sotto il brand OSCAL, sottile, leggero e con una dotazione tecnica di tutto rispetto.

Blackview BV9200

La scheda tecnica del nuovo rugged phone è decisamente di alto livello per un dispositivo di questo tipo. Si parte da un MediaTek Helio G96, con CPU octa core, affiancato da 8 GB di RAM e 56 GB di memoria interna, che può essere ulteriormente espansa utilizzando microSD della capacità massima di 1 TB.

Molto comoda la presenza di un sistema di raffreddamento integrato, più efficiente del 15% rispetto ai modelli precedenti, in grado di ridurre la temperatura della CPU di ben 10 gradi. ottimo lo schermo, un pannello da 6,6 pollici con risoluzione 2,4K e frequenza di refresh a 120 Hz, una soluzione che non si trova facilmente in questa nicchia di mercato. Lo schermo è stato certificato dal TÜV Rheinland per la sua ridotta emissione di luce blu.

Particolarmente curata la parte multimediale, grazie al supporto di Harman AudioEFX, che rappresenta un significativo passo avanti in campo audio anche per i rugged. Grazie alle ottimizzazioni audio, e alla presenza di un doppio speaker intelligente, tutti i suoni risultano particolarmente enfatizzati e di qualità, durante i giochi così come nella visione di video e nell’ascolto audio.

Non male nemmeno il comparto fotografico, con un sensore Samsung JN1 da 50 megapixel affiancato da un sensore da 8 megapixel con lente ultra grandangolare (FoV 120 gradi) e funzioni macro fino a un centimetro. Completa la dotazione un sensore frontale da 16 megapixel per selfie di qualità.

Grazie alla tecnologia Arcsoft Blackview è riuscita a migliorare le prestazioni anche in questa caratteristica, con una serie di modalità che contribuiscono a ottenere immagini di qualità superiore rispetto ai competitor di questa fascia di mercato. Da tenere in considerazione la modalità subacquea, per scatti unici anche durante le immersioni.

Non mancano infatti le certificazioni che garantiscono la resistenza di Blackview BV9200 a cadute, polvere, sporco e acqua. Abbiamo le classiche IP68&IP69K e la MIL-STD-810H, di tipo militare, che certifica la sopravvivenza del dispositivo anche in condizioni climatiche estreme. Blackview ha utilizzato una lega di alluminio per il frame laterale e gomma rinforzata sugli angoli per ridurre gli effetti deleteri delle eventuali cadute.

La batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida a 66 watt, offre un’autonomia decisamente elevata, che può superare le 8 ore di gioco o le 12 ore di navigazione web. Tra le altre funzioni da segnalare troviamo il sistema di navigazione con supporto a 4 sistemi satellitari, la modalità guanti per migliorare la sensibilità dello schermo, il sistema NFC per i pagamenti in mobilità, un pulsante personalizzabile, sensore di impronte nel tasto di accensione e una comoda suite di utility.

Tutto questo a un prezzo di listino di 399,99 dollari, ma con una imperdibile promozione di lancio. Dal 9 al 13 gennaio infatti potete pagarlo appena 199,99 dollari, con uno sconto del 50%, solo su AliExpress.

OSCAL Pad 10

Il secondo dispositivo annunciato è OSCAL Pad 10, un tablet, non rugged, pensato per offrire un’alternativa a chi cercava uno schermo più grande rispetto a OSCAL Pad 8. Si parte da un chipset UNISOC T606, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che può essere espansa con microSD fino a 1 TB.

Lo schermo da 10,1 pollici ha una risoluzione di 1920 x 1200 pixel, offrendo quindi una buona superficie di visione per contenuti multimediali. A questo proposito vale la pena menzionare il supporto a Widevine L1, che permette di utilizzare i principali servizi di streaming in alta definizione, senza quindi alcuna rinuncia.

Il doppio speaker contribuisce a offrire un’esperienza di ascolto di grande qualità in ogni situazione, nel gaming come nelle chiamate con amici e parenti. La batteria da 6.580 mAh consente di coprire senza alcun problema anche le giornate più impegnative, permettendo di arrivare a 15 ore di ascolto musicale o 20 ore di chiamate telefoniche.

Molto utile si rivela la modalità PC, che beneficia del supporto a mouse e tastiera e permette di trasformare il tablet in una vera e propria stazione di lavoro portatile. La fotocamera frontale da 8 megapixel e quella posteriore da 13 megapixel sono poi il giusto complemento per le video chiamate e le riunioni di lavoro, ma anche per catturare qualche scatto di qualità.

Il sistema operativo è Android 12 sul quale gira l’interfaccia proprietaria Doke OS_P 3.0, con funzioni esclusive come le Smart Floating Windows, Smart Sidebar, Minus One Screen e Control Panel. È presente lo sblocco col volto, il supporto 4G e a 4 sistemi di navigazione per non perdersi mai.

Il prezzo di listino di OSCAL Pad 10 è di 259,99 dollari ma dal 9 al 13 gennaio potete portarlo a casa, su AliExpress, a soli 129,99 dollari. E per i più veloci ci sono anche coupon da 10 dollari per pagarlo 119,99 dollari.

