Samsung sembra voler iniziare questo nuovo anno spingendo l’acceleratore. Se vi abbiamo parlato del supporto migliorato Galaxy to Share (GTS) per il modulo Sound Assistant di Good Lock, del rilascio di Camera Assistant su un maggior numero di dispositivi Samsung Galaxy e dell’aggiornamento dell’app Orologio con nuove funzioni per widget e timer, il colosso sudcoreano ha prestato attenzione anche alla funzione Nearby Device Scanning. Questa funzione, inclusa in tutti gli smartphone e tablet Samsung basati su Android, esegue la scansione dei dispositivi compatibili nelle vicinanze, come Galaxy Watch, Galaxy Buds e prodotti Samsung SmartThings; ogni volta che rileva un dispositivo compatibile, invia una notifica o un pop-up che chiede all’utente se desidera connettersi o meno al dispositivo rilevato.

L’aggiornamento di Samsung Nearby Device Scanning porta la compatibilità con Matter

Proprio in queste ore Samsung sta introducendo un aggiornamento per la scansione dei dispositivi vicini, che aggiunge il supporto per Matter Easy Pair. Con il nuovo aggiornamento, Nearby Device Scanning invierà una notifica e/o mostrerà un pop-up sullo schermo ogni volta che rileverà un dispositivo compatibile con Matter nelle vicinanze.

Solitamente la maggior parte dei marchi che offrono prodotti per la casa intelligente dispongono di un proprio standard di connettività e un proprio ecosistema per i dispositivi, il che significa che il più delle volte non è garantita la compatibilità con i prodotti per la casa intelligente di marchi concorrenti. Matter, un nuovo standard di connettività che consente l’interoperabilità tra dispositivi smarthome anche di ecosistemi diversi, mira a semplificare questa situazione (qui il nostro approfondimento su cos’è e come funziona). Questo standard è stato sviluppato da alcune delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, tra cui Amazon, Apple, Google e Samsung, il che significa che i prossimi prodotti smart con tutta probabilità supporteranno questo nuovo standard e, di conseguenza, saranno compatibili tra loro. Ciò sarà un assoluto vantaggio per gli utenti, che saranno finalmente in grado di controllare tutti i dispositivi domestici di brand diversi in tutta semplicità e tranquillità.

Al CES 2023 di questi giorni molte aziende hanno presentato le nuove linee di prodotti compatibili con Matter, come Nanoleaf che ha aggiornato la propria line-up con la nuovissima lampada con sensori smart integrati, i nuovissimi interruttori intelligenti o il kit per illuminare la TV con strisce LED e fotocamera, oppure Govee con la nuova striscia luminosa a LED M1 con pieno supporto a Matter.

L’aggiornamento che introduce questa nuova possibilità è in distribuzione in queste ore tramite il Galaxy Store, lo store proprietario di Samsung, e corrisponde alla versione dell’app 11.1.08.07. Non vi resta che procedere con l’aggiornamento e godere della nuova compatibilità con Matter per tutti i dispositivi smart in vostro possesso.

