Lo smartphone di punta OnePlus 11 è stato lanciato in questi giorni con specifiche di alto livello come il potente SoC Snapdragon 8 Gen2, il display OLED QHD+ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il supporto per la ricarica rapida da 100 W.

Caratteristiche come quelle sopra elencate assorbono molta energia e quindi OnePlus ha scelto una capiente batteria da 5000 mAh per alimentare il suo gioiello, tuttavia OnePlus 11 si sta dimostrando deludente sul fronte dell’autonomia.

Secondo i test condotti da Xiaobai’s Tech Reviews, OnePlus 11 offre la peggiore autonomia tra tutti gli smartphone degni di nota rilasciati negli ultimi cinque mesi che adottano il chipset Snapdragon 8 Gen2.

Il test di durata della batteria consisteva nell’utilizzo di OnePlus 11 in attività come social media, streaming video e musicale, registrazione video e giochi impegnativi tra cui Genshin Impact, Honor of Kings e PUBG.

Il recensore sottolinea che la deludente autonomia di OnePlus 11 è causata principalmente dal fatto che la batteria è scarsamente ottimizzata per lo streaming musicale e la navigazione sui social media.

Per fare un confronto con altri smartphone che utilizzano lo stesso chipset, sui social media cinesi OnePlus 11 ha consumato fino all’80% in più di batteria rispetto a Xiaomi 13 Pro.

OnePlus 11 si è spento prima di Redmi K60 Pro che adotta la stessa batteria ed è durato meno di Xiaomi 13 Pro e Vivo X90 Pro+, nonostante siano muniti rispettivamente di una batteria da 4.820 mAh e da 4.700 mAh.

Ci si augura che il problema di esaurimento precoce della batteria di OnePlus 11 possa essere risolto con un futuro aggiornamento del software e che la variante globale/indiana potrà contare su una migliore ottimizzazione dell’autonomia.

