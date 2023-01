Come tanti altri marchi anche TCL è presente in questi giorni al CES 2023 di Las Vegas, il brand nonostante non sia uno dei più famosi o apprezzati in ambito mobile, è solito proporre agli utenti dispositivi di fascia medio bassa; in occasione della sopracitata fiera l’azienda presenta alcuni nuovi smartphone e tablet. Vediamo di cosa si tratta.

La nuova serie di smartphone TCL 40

Come già detto TCL ha presentato dei nuovi dispositivi al CES di Las Vegas, iniziamo da tre nuovi smartphone della serie 40: TCL 40 R 5G, 40 SE e 408. I dispositivi condividono gran parte delle specifiche tecniche, l’azienda infatti sottolinea quelli che sono i punti cardine della nuova gamma di telefoni, come la tecnologia dello schermo NXTVISION, una batteria dalle ottime performance e un comparto fotografico con sensore principale da 50 MP.

Gli smartphone sono tutti dotati del medesimo processore, un MediaTek Helio G37 a 7nm e sono tutti disponibili in due configurazioni, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna oppure 6 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, tutti espandibili tramite MicroSD fino a 1 TB. I display misurano 6,75 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, ogni smartphone è poi dotato di una batteria da 5.010 mAh.

Per quel che concerne il comparto fotografico questo è, come già detto, formato da un sensore principale da 50 MP, un sensore di profondità da 2 MP e uno macro sempre da 2 MP; anteriormente è presente un sensore da 8 MP. Gli smartphone saranno disponibili a partire dal primo trimestre 2023 in Europa e Asia al costo di 219 dollari per TCL 40 R 5G, 169 dollari per 40 SE e 129 dollari per il modello 408.

TCL presenta due nuovi tablet Android e un tablet Windows

In occasione della fiera di Las Vegas TCL ha presentato tre nuovi tablet, NXTPAPER 12 Pro e TCL TAB 8 LE con sistema operativo Android, mentre TCL BOOK X 12 è basato su Windows.

NXTPAPER 12 Pro

NXTPAPER 12 Pro è il nuovo tablet di TCL con focus sulla produttività, presenta un ampio display da 12,2 pollici con risoluzione 2160 x 1440, luminosità media di 370 nits, una frequenza di aggiornamento di 60Hz e tecnologia NXTPAPER, in grado di restituire un’esperienza simile alla carta quando utilizzato con la penna in dotazione. Sotto il cofano troviamo un processore MediaTek MT8771 (due core ARM Cortex A78 con clock a 2,4 GHz e sei core ARM Cortex A55 con clock a 2 GHz) coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il tablet ha una batteria da 8.000 mAh e viene fornito con un caricabatterie incluso in confezione da 18 W, arriverà sul mercato con a bordo Android 12 al prezzo di 499 dollari per la versione standard e 549 dollari per la versione 5G.

TCL Tab 8 LE

TCL Tab 8 LE è un dispositivo di fascia bassa con display da 8 pollici e una risoluzione che si ferma all’HD, è dotato di una batteria da 4.080 mAh; sarà disponibile in un unico taglio di memoria da 32 GB, espandibile tramite MicroSD fino a 512 GB. È anche dotato di connettività 4G LTE.

TCL Book X12

Passiamo all’ultimo tablet presentato dall’azienda, TCL Book X12 è un dispositivo 2 in 1 (la tastiera è inclusa in confezione) con a bordo Windows 11, alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7C sarà disponibile in due differenti configurazioni: 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, oppure 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Il dispositivo vanta un display da 12,2 pollici con risoluzione 1260 x 1440 e supporto alla penna, che però non è inclusa nella dotazione e va acquistata a parte; non ci sono informazioni precise circa i prezzi e le tempistiche di commercializzazione, ma dovrebbe approdare nei mercati selezionati entro la fine dell’anno.

