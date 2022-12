Lo smartphone entry level Samsung Galaxy A04s lanciato alcuni mesi fa con l’interfaccia One UI Core 4.1 basata su Android 12 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 13. Tempo di aggiornamenti anche per la variante Exynos di Samsung Galaxy S21 FE che ha iniziato a ricevere la patch di sicurezza di dicembre 2022.

Samsung Galaxy A04s riceve Android 13

Il rollout dell’aggiornamento A047MUBU1BVK5 che introduce l’interfaccia One UI Core 5.0 basata su Android 13 sui dispositivi Samsung Galaxy A04s è iniziato a Panama e ci aspettiamo che venga rilasciato molto presto anche in altri paesi. Oltre alla nuova One UI, l’update introduce anche la patch di sicurezza di novembre 2022.

La politica degli aggiornamenti stabilita da Samsung per Galaxy A04s è a cadenza trimestrale, quindi il dispositivo riceverà la prossima patch di sicurezza nel primo trimestre del 2023.

Samsung Galaxy S21 FE con chipset Exynos ricevere la patch di sicurezza di dicembre 2022

La versione Exynos 2100 dello smartphone Samsung Galaxy S21 FE ha iniziato a ricevere la nuova patch di sicurezza in alcuni paesi asiatici ed europei.

Il nuovo aggiornamento G990EXXU3DVL1 è in fase di lancio in Malesia, Tailandia, Paesi Bassi, Filippine e Vietnam e include la patch di sicurezza di dicembre 2022 che corregge quasi 100 vulnerabilità di sicurezza. L’update potrebbe includere anche miglioramenti dell’affidabilità e della stabilità del sistema.