Acquista Reolink Argus PT 2K su Amazon

Il tema della sicurezza domestica è sempre più importante e il numero di utenti che si stanno dotando di telecamere di sicurezza è in costante aumento. Spesso però risulta difficile coprire le aree esterne, magari perché è complicato portare l’alimentazione in determinati punti che dovrebbero essere coperti con una telecamera. Inoltre non tutte le telecamere sono progettate per funzionare all’aperto, anche in condizioni particolari.

Reolink Argus PT 2K risolve tutti questi problemi, grazie a una serie di accorgimenti che ne fanno, senza ombra di dubbio, una delle scelte migliori per chi cerca una soluzione da esterni. In occasione del Black Friday è ancora più conveniente, grazie a uno sconto del 33% sul prezzo di listino al quale abbinare un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo al suo minimo storico.

Reolink Argus PT 2K

La telecamera in oggetto nasce principalmente per essere utilizzata all’esterno, resistendo quindi a pioggia, intemperie e con un range di funzionamento che va da -10℃ a +55℃. Grazie al pannello solare Reolink fornito nella confezione non dovrete nemmeno preoccuparvi della sua alimentazione, visto che la batteria si ricaricherà di giorno con la luce del sole, garantendo un funzionamento continuo senza alcun costo aggiuntivo.

Il collegamento alla rete avviene tramite WiFi e grazie il supporto alla banda a 2,4 GHz, che permette maggiori distanze di trasmissione e a quella a 5 GHz che offre velocità di trasmissione più elevate, potrete scegliere la configurazione che più si addice alla vostra casa, per avere sempre le immagini in tempo reale. Attraverso la companion app Reolink è possibile controllare la telecamera da remoto, sfruttandone il movimento a 355 gradi in Pan e 140 gradi in Tilt, per coprire virtualmente ogni angolo della vostra proprietà. Grazie alla definizione 2K e allo zoom digitale 16X potrete avere una visione chiara e completa anche dei piccoli dettagli, senza che vi possa sfuggire nulla.

La tecnologia avanzata di riconoscimento permette alla telecamera Reolink di riconoscere le figure umane, così da ridurre il numero di notifiche inviando solamente quelle strettamente necessarie. Se la persona passa in una zona controllata è possibile quindi ricevere una notifica sul proprio smartphone, evitando, ad esempio, di ricevere notifiche relative alle persone che passano sulla strada.

Allo stesso modo è possibile identificare i veicoli, per ricevere una notifica, o far scattare un allarme, quando una vettura entra in una determinata zona, o nell’inquadratura. Si tratta di una funzione comoda anche per sapere quando un corriere parcheggia nel vialetto, o se qualcuno occupa il nostro posto auto senza averne diritto.

Il tutto ovviamente funziona anche di notte, vista la presenza di un sistema a infrarossi a sei elementi in grado di illuminare l’area circostante e garantire un’ottima visione fino a dieci metri di distanza. Le immagini fornite sono sempre nitide, anche in caso di maltempo, per essere realmente utili in caso di necessità.

Previous Next Fullscreen

I dati acquisiti dalla telecamera possono essere salvati in una microSD, da installare sulla telecamera, con una capacità massima di 128 GB. In alternativa è possibile utilizzare il servizio Reolink Cloud che archivia video e immagini (con un massimo di 1 GB) per una settimana, con la possibilità di acquistare maggiore spazio di archiviazione acquistando uno dei piani mensili o annuali a disposizione.

Uno dei principali punto di forza di Reolink Argus PT 2K, come abbiamo detto poc’anzi, è indubbiamente l’algoritmo intelligente che permette di rilevare oggetti e persone, al fine di ridurre i falsi allarmi e inviare notifiche solo quando necessario. Attraverso la companion app, installabile anche su uno smartphone Android, è possibile creare delle zone di rilevamento, così da tenere sotto controllo accessi alla casa, cancelli, vialetti, escludendo, ad esempio, strade o parcheggi.

L’applicazione permette inoltre di distinguere anche gli animali, altro punto a favore di una gestione intelligente delle notifiche. Niente allarmi perché un gatto è passato di notte davanti alla telecamera, o perché il vostro cane è uscito di notte per i propri bisogni. È inoltre possibile programmare l’attivazione delle funzioni di rilevamento del movimento, così da utilizzarla solo di notte o anche durante il giorno, a seconda delle proprie abitudini e necessità.

Decisamente utile la presenza di un microfono e di un altoparlante, che permettono di utilizzare la telecamera anche per interloquire con un eventuale visitatore o per catturare l’audio di eventuali malintenzionati che dovessero aggirarsi per la vostra proprietà

Molto bella anche la funzione time lapse che permette di cogliere lo scorrere del tempo, per catturare albe o tramonti, ma anche per seguire, ad esempio, l’avanzamento dei lavori all’esterno o più semplicemente per monitorare i movimenti nell’area sorvegliata. Da segnalare infine la compatibilità con Amazon Alexa, per controllare la telecamera da un display intelligente in qualsiasi momento.

In occasione del Black Friday potete portarvi a casa Reolink Argus PT 2K a un ottimo prezzo su Amazon: sfruttando uno sconto del 33% e applicando il coupon REOLINKBF, valido fino al 28 novembre la pagherete appena 119,49 euro invece di 189,99 euro. A seguire il link per l’acquisto.

Acquista Reolink Argus PT 2K su Amazon

Informazione Pubblicitaria